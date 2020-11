Ong

È meritevole ogni intervento a favore della giustizia da qualsiasi parte provenga. È meritevole qualsiasi intervento che metta in luce un qualsiasi tipo di accanimento giudiziario come quello che è in atto in Egitto contro lo studente egiziano Zaki. È meno meritevole che buona parte delle Ong italiane si attivino soprattutto a favore di vittime di sinistra. Non ho ricordo di Ong intervenute a favore di vittime di ingiustizia crocefisse in piazza ma che non erano simpatizzanti di partiti o movimenti di sinistra o non professanti alcuna simpatia politica. Peccato, così facendo i meriti acquisiti da queste Ong rischiano di essere offuscati.

Luigi Barbieri

Migranti / 1

Chi non vuole

vedere

Un lettore, Antonio Sinigaglia, si scaglia, naturalmente depositario della verità assoluta.... Così inizia una lettera del signor Riccardo Gritti, in evidente riferimento a un'altra mia pubblicata nel Gazzettino il giorno prima. Di certo non mi ritengo depositario della verità assoluta. Non so, invece, con quale certezza il signor Gritti consideri falsi profughi coloro che arrivano dal mare. Non so quanto l'immigrazione sia incontrollata. Nei centri d'accoglienza dovrebbero essere eseguiti i controlli. Se non ci fossero norme vigenti e adeguate in merito, sarebbe solo questione che chi ha un incarico parlamentare o di governo faccia la sua proposta legislativa al riguardo; non cercando platealità e atteggiamenti fomentatori, che di certo non risolvono i problemi. Altrimenti, sarebbe solo il caso di lasciar lavorare le Forze dell'Ordine, secondo le norme in essere. Toni allarmistici, concetti dati a priori, espressioni come nuovi barbari o invasori dal mare, altro non denotano che xenofobia fine a se stessa.

Antonio Sinigaglia

Migranti / 2

L'accoglienza

possibile

Ho letto la lettera del Sig. Gritti in tema di immigrazione e sono concorde con Lui; infatti bisogna affermare coscientemente che l'immigrazione non è più divenuta una questione di contro o a favore, poiché si tratta di essere o meno in grado. E qui mi rivolgo ai tanti favorevoli accoglitori di esseri umani: il migrante deve essere trattato da persona umana e inserita nel nostro contesto sociale, altrimenti siamo solamente dei perbenisti da salotto mondano che blaterano senza porre dei rimedi efficaci all'accoglimento di altre persone più svantaggiate.

Luciano Coletto

Natura e futuro

L'appello

di Mattarella

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che i minori andrebbero aiutati per il futuro. Io Sig. Presidente è da più di 30 anni che dico queste cose perché preoccupato per il futuro delle mie figlie e ancor più per i miei nipoti con degli annunci scritti e pubblicati nei miei libri poi, sulla stampa locale e sulla Nuova scintilla settimanale della diocesi dove abito. Ma tutto è stato inutile, invece quello che prevedevo, oggi si è verificato alla vista di tutti prima con meno nascite, poi con l'inquinamento tanto che mi sento umiliato di rimanere in casa come fossi agli arresti domiciliari per non essere contagiato o contagiare i miei simili. Una cosa è sicura, la flora e la fauna sono ammalate tanto che molte specie di quest'ultima, sono scomparse provocate dall'inquinamento di ogni tipo. Sembra che l'uomo in generale, di umiltà ne abbia ben poca visto il male provocato al nostro bel stivale. Comunque Sig. Presidente spero che questo suo allarme per i minori e non solo venga ascoltato in quanto la speranza è l'ultima a morire perché siamo tutti sotto lo stesso cielo e questa sua lezione sia sufficiente per parlare di più su madre natura.

Gianfranco Vianello

Calabria

Morra

non ha torto

Premetto che non sono elettore o simpatizzante 5 Stelle, ma apolitico stanco della ipocrisia, falsità ed incoerenza della maggior parte dei Politici e Giornalisti. Leggo quotidianamente le risposte ai lettori del Gazzettino, trovandomi quasi sempre in sintonia: ma non per il caso Morra-Santelli. Ho ascoltato più volte quanto dichiarato da Nicola Morra in merito alla elezione della Jole Santelli e sinceramente riconosco nel contenuto una coerenza, in quanto tutti sapevano che purtroppo la Santelli era gravemente malata terminale e nonostante la giovane età non sarebbe vissuta a lungo, mentre la elezione a Presidente di Regione prevede un incarico a lungo termine, almeno 5 anni. Ritengo che Morra non abbia offeso nessuno, ma abbia esternato una logica considerazione che tutti, Politici e Giornalisti tacitamente condividevano ma per ipocrisia non hanno esternato. Stanno montando un caso di Stato chiedendo a gran voce le dimissioni che spero Morra non faccia, ritengo intollerabile ed incoerente il comportamento in merito della Lega, PD, FDI, FI e persino di qualche Grillino. oltre a molti Giornalisti. Personalmente, collegato alla Calabria, sono particolarmente allibito della elezione e successivo arresto di Tallini, in quanto accusato di gravi reati nella vicenda dei farmaci, quindi di truffe relative alla salute dei Cittadini; ma di questo caso nessun Politico ne parla, sempre per ipocrisia e incoerenza.

Giuseppe Follegot

Politica

Due pesi

su Salvini

Ad ogni starnuto di Salvini, tutti o quasi i mass media a dare addosso a lui e alle sue politiche... Quando si scoprono dalle intercettazioni i complotti di certa magistratura contro il capo leghista (vedi caso Palamara)... tutto normale, tutto silenzio! Quando un giovane senegalese muore perché tenuto troppo in una nave in quarantena voluta da questo Governo, tutto passa nel quasi totale silenzio! Quando più volte delle navi cariche di profughi sono rimaste ferme giorni in attesa durante questo Governo, tutto normale, non se ne parla neppure! Se ci fosse stato di mezzo Salvini... apriti cielo! Questa è politica da dittatura vera e propria (inizia dal discredito degli avversari politici tramite informazione travisata e prosegue con la censura su fatti come quelli sopra descritti)!

Gaetano Mulè

Prevenzione

Immuni funziona

anche da noi

Le scrivo per comunicarle che la mia curiosità, quella che manifestavo in una lettera precedente, è stata appagata. Ho consultato il sito internet ufficiale di Immuni e in alcune tabelle informative ho trovato anche i numeri ufficiali dei contagiati Covid che hanno utilizzato il servizio in Veneto. Dunque vuol dire che anche in Veneto Immuni è attivo e funzionante. Spero che anche altri Veneti, in aggiunta rispetto a quelli che lo hanno già fatto, decidano di utilizzare Immuni. È una scelta che può aiutare ad evitare di peggiorare il nostro quadro epidemiologico e di finire quindi in zona arancione o, peggio, rossa, vedendo così ulteriormente limitata la nostra libertà.

Giancarlo Gasperin

Feltre (Bl)

