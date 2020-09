Omicidi e legislazione

Willy, don Roberto

e i dibattiti del poi

Gli assassini di Willy, gli assassini di don Roberto: tutta gente che in un paese normale non avrebbe dovuto aggirarsi liberamente per strada... Forse è il momento di mettere mano a legislazione e giurisprudenza in materia, invece di perdere tempo con cinici e sterili dibattiti del poi.

Simonetta Fileccia

Fiabe e realtà

Cappuccetto rosso

e il Covid

Nel 1857 due fratelli hanno scritto di una mamma sadica che manda la propria bimbetta in mezzo ad un bosco infido dalla nonna dicendole: attenta al lupo. E invece di vestirla con una tuta mimetica le mette un abito rosso fuoco con in mano profumate polpette di carne. Alla faccia del lupo. Nel 2020 (questa purtroppo non è una fiaba) un gruppo politico sadico dice ai ragazzi italiani, andate tranquilli a scuola il 14 settembre, che tutto riprenderà normalmente e tutti felici iniziano speranzosi. Invece del bosco e del lupo questi dopo 5 giorni si ritrovano costretti nuovamente a casa perché le loro aule vengono invase da migliaia di estranei, alla faccia delle sicurezze igieniche, solo perché la classe politica ha dimostrato una volta di più la sua pochezza nel non aver saputo anticipare con lungimiranza il problema. Della serie... e i sopravvissuti vissero felici e contenti di esserlo. Di tale classe politica che fiducia si può avere?

A.S.

Referendum /1

Rinunce scrutatori,

meglio un rinvio

Le imminenti elezioni per il referendum e il rinnovo di consigli regionali e amministrazioni comunali rischiano di andare deserte. Questa volta a disertare le urne non saranno gli elettori bensì gli scrutatori. Tante rinunce per timore del virus. Forse sarebbe stato meglio rinviarle di qualche mese.

Gabriele Salini

Referendum/2

I benefici

votando sì

Prendo spunto dall'articolo del sig. Gabriele Salini che si intitola in pericolo la democrazia. Ognuno può fare le considerazioni che vuole però bisogna conoscere a fondo la situazione e soprattutto perché nasce questo referendum. In sintesi cerco di sintetizzare l'evolversi della situazione: nell'ottobre del 2019 in Gazzetta Ufficiale venne pubblicata la legge di riforma costituzionale che prevede la riduzione di un certo numero di parlamentari: questa legge è stata approvata con il voto favorevole di Lega, M5S, PD, Fratelli d'Italia, LEU, Italia Viva, Forza Italia quindi di quasi tutte le forze politiche presenti in parlamento che stando al ragionamento potrebbero loro stesse mettere in pericolo la democrazia. Detto questo non essendo stata approvata in forma plebiscitaria circa 70 parlamentari di provenienza varia per motivi che non si conoscono bene hanno voluto far sottoporre questa legge all'approvazione del popolo e da qui nasce il referendum. Il Sig. Salini parla di costi esigui, di mancanza di rappresentanza sul territorio ed altro ma rispondo perché non è stato fatto presente questo aspetto quando la legge veniva approvata? Il costo del caffè? La riforma produrrà i suoi benefici nel futuro e i risparmi si vedranno dopo perché si parla di una riduzione complessiva di circa 365 parlamentari.

Romano Giuliano

Referendum /3

Anche con il sì

nulla cambierà

Domenica si vota il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, autentica bandiera del M5S, approvata a larga maggioranza da quasi tutti i partiti politici evidentemente per motivi di opportunità e non per convinzione. Oggi il quadro politico è mutato e l'opportunità pure e così iniziano le prese di distanza di moltissimi che avevano votato SI. Non è un bello spettacolo, ma questo è il film che ci viene proiettato sul quale due parole possono essere spese. Quelli che sostenevano e sostengono ancora il SI al taglio, non hanno la più pallida idea su come funziona una democrazia e l'unica carta che giocano e quella del risparmio economico. Un argomento che prende i comuni cittadini dopo che per anni è stato detto loro che i politici sono solo dei parassiti super pagati. Un giornale che sostiene il SI, titolava giorni fa 345 fannulloni a casa visto l'alto tasso di assenteisti in Parlamento, come se le candidature future premieranno solo i più assidui frequentatori delle Camere. Non sarà così perché spesso quelli che mancano sono i vari leader ed il loro posto non glielo toglie nessuno, persino quelli del massimo due mandati si sono già fatti il posto per il terzo ed a casa finiranno i peones con i loro collaboratori. 1.000 disoccupati in più, che andranno a chiedere il reddito di cittadinanza. Amen. Ma non è questo il problema, il problema è che il 21 settembre, consumata la demagogica vendetta, nulla cambierà. Tutto rimarrà esattamente come prima, il bicameralismo perfetto, il modo di legiferare, la formazione dei governi, le fiducie, l'elezione del Presidente della Repubblica, le promulgazioni delle leggi e potrei continuare con tutte le questioni che ingessano l'Italia e che nessuno ha il coraggio di toccare, modificando veramente la Costituzione. E davanti alla prospettiva che una situazione che nessuno sopporta più rimanga, perché nessuno la vuole cambiare, perché votare SI? Penso che il NO sia d'obbligo e si debba riservare il SI solo per una vera riforma della Costituzione che faccia nascere una nuova Italia.

Arch. Claudio Gera

Venezia

Scuole

Niente rabbia

non ci serve

Con l'inizio delle scuole ho sentito molte critiche, classi numerose, poche aule, assenza di banchi problemi di trasporti mancanza di insegnanti. Questo inizio di scuola viene dopo il covid ma con il pericolo di un ritorno, come ho detto l'altro giorno, dobbiamo aver pazienza. Sento molte critiche contro il ministro Azzolina ma sinceramente chi vorrebbe essere al suo posto? Io no. Noi genitori, non parlo di quest'anno ma degli anni precedenti dove il covid non c'era, siamo stati presi in giro, siamo arrabbiati: in settembre inizia la scuola, ad ottobre siamo ancora senza insegnanti, abbiamo carenza di strutture, materiale didattico, pullman stracarichi. In conclusione facciamo che la rabbia degli anni precedenti non si manifesti oggi: non ci serve.

Alberto Pola

Decreto semplificazioni

Norme sbagliate

per i ciclisti

Nel decreto semplificazioni appena approvato ci sono un insieme di norme sul Codice della Strada. Cosa c'entra con le semplificazioni pochi lo sanno, ma una cosa è certa ci sarà molto lavoro per le migliaia di avvocati e imprese funebri d'Italia viste le incomprensibili norme a favore dei ciclisti, spesso indisciplinati e privi di ogni sicurezza, luci, caschetto, campanellino, oltre alla poca attenzione nella normale circolazione stradale. Auguri.

Emmino Coppini

La criminalità

Le esternazioni

del sindaco di Padova

Il sindaco di Padova Sergio Giordani dice se non ci fosse la criminalità la polizia sarebbe senza lavoro. A questa intelligente affermazione aggiungo: meno male che ci sono gli assassini che col loro operato creano posti di lavoro. Auguri sindaco. Aspetto altre intelligenti affermazioni.

A. Seguso

Venezia

