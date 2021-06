Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Oltre la pandemiaCome trasformarele nostre cittàNulla sarà più come prima. Ma come cambierà? Gli architetti di tutto il modo si stanno interrogando sull'inadeguatezza delle città a fronteggiare la pandemia. Il modello della città occidentale è stato creato su presupposti oggi divenuti in parte insostenibili: l'uso dominante dell'automobile, l'illimitato consumo di risorse, l'inesauribile cementificazione del suolo, l'incuranza per...