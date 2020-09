Offese e giudizi

Dio ci liberi

di questi democratici

Mi chiedo perchè certe persone che si dichiarano democratiche debbano offendere e denigrare chi non la pensa come loro. E lo fanno apertamente poi, senza nessun riguardo! Senza nessun rispetto per la persona! Perchè, per quando deprecabile sia questo vizio, verso gli avversari politici lo potrei anche giustificare (la rabbia e l'invidia..., porta a certe persone ad uscite infelici) ma non lo capisco proprio da parte di appartenenti alla stessa area politica. Allora, le affermazioni di questi soloni, di questi so tuto mi, lette solo ieri: Il sig. Enzo Fuso di Lendinara (lettera al Direttore) definisce Quelli del trio Aldo, Giovanni e Giacomo (dei comici, e quindi per lui, gente che fa solo ridere) Salvini, Meloni, Berlusconi. Poi giro pagina e leggo che il Santori dà dello zombie al prof Lorenzoni. Più sotto, nello stesso articolo sempre il Santori dà del bollito a Salvini. Ma chi si crede di essere!!! La risposta di Lorenzoni però è stata da vero signore! Bravo, io non avrei reagito così. Poi apro i social e ti vedo il Toscani affermare che chi ha votato per Zaia era ubriaco e che forse un giorno anche i veneti diventeranno civili. E questa per loro sarebbe democrazia !!! Che Dio ce ne guardi e liberi da questi democratici!

Silvana Cecchinato

Punti di vista

Chi vince

e chi perde

Strano paese l'Italia, vince sempre chi perde e perde chi vince; almeno per la quasi totalità dei media. Se il PD avesse raddoppiato i voti in Veneto, rispetto alle regionali precedenti, come ha fatto la Lega in Toscana, sarebbe stata una vittoria epocale del PD, mentre per la Lega in Toscana è stata un'atroce sconfitta. La Lega era obbligata a vincere 7 a 0, altrimenti dalle urne usciva sconfitta, mentre l'unico, non sconfitto ma devastato è il M5S e per assurdo, il governo che ha nel M5S il partito di maggioranza, ne esce rafforzato; chi ci capisce qualcosa è bravo, anche perchè la vittoria del SI, non è certo del M5S, ma di tutti i partiti. Uno strano paese il nostro; sento il presidente Mattarella spingere per elezioni democratiche in Bielorussia, e non si accorge che nella sua Italia sta succedendo la stessa cosa, anche se in forma più soft.

Gerardo

Province bistrattate

Il Tg3 sia

davvero veneto

Scrivo a Lei perché cercare di relazionarsi con la Rai del Veneto sembra una impresa più che ardua. Infatti nel sito ufficiale della Rai del Veneto non appare nessun sportello per il pubblico: nessun numero di telefono (fatto salvo un numero nazionale a pagamento (!) dell'Ufficio Abbonamenti), nessun indirizzo E Mail. Se alla Rai del Veneto non vogliono essere disturbati, magari da qualche abbonato che intenda timidamente esprimere il proprio pensiero dissenziente sulle trasmissioni, ci sono pienamente riusciti; complimenti ai Responsabili. Altro pianeta è, ad esempio, la Rai del Friuli Venezia Giulia: all'indirizzo internet sedefvg.rai.it sotto la voce contatti appare una intera pagina infarcita di nomi, numeri telefonici, indirizzi E Mail, cui potersi rivolgere; come dicevo un altro pianeta! Ma vengo al dunque. Se Le scrivo è per protestare sulla conduzione del TGR Veneto, di cui sono giornalmente un attento spettatore. Difficilmente passa giorno che il TGR Veneto non mandi in onda uno o più servizi da Verona e provincia, anche su argomenti che per la loro pochezza sono di scarso o nullo interesse generale.

E le altre province? Sì, ci si ricorda che esistono anche Venezia e Padova, meno Vicenza, Treviso e Belluno, molto meno la derelitta provincia di Rovigo. E allora? Allora non ci siamo con questa visione strabica che ha la Rai Veneto dell'informazione regionale: tutti i veneti pagano lo stesso canone TV e tutti i veneti hanno lo stesso ragionevole diritto ad una informazione che riguardi parimenti la loro terra.

Giulio Ferrari

Vittorio Veneto (Tv)

Trattamenti differenti

Mia figlia

e Suarez

Mia figlia è una studentessa universitaria (Scienze della Formazione Primaria a Bologna) e giocatrice di Basket (A2 femminile). A settembre ha completato il ciclo di studi previsto per il primo anno. Da agosto ha cambiato squadra, passando da Faenza a Umbertide (PG); per questo motivo ha chiesto a più riprese il trasferimento a Perugia (medesima facoltà). Purtroppo si è imbattuta in un meccanismo complicato: pare che non siano in grado di accettarla perché non hanno mai fatto il bando per i trasferimenti interni. Il trasferimento per mia figlia è una necessità, non un capriccio, soprattutto perché, dal secondo anno, sono previsti corsi in presenza.

Non le dico quanto mi amareggia aver letto del diverso trattamento riservato al calciatore uruguaiano di cui si parla tanto in questi giorni. Non è la stessa facoltà, ma è pur sempre la medesima università. Amaramente Beatrice si è iscritta a Bologna proprio ieri, nella speranza di poter ottenere (elemosinare?) un posto a Perugia durante l'anno.

Giorgio Baldi

Maerne (Ve)

Elezioni a Venezia

Situazione

invertita

Concordo con la considerazione del sig. Bianchi, nella lettera di ieri: è meglio fidarsi dei numeri e non delle convinzioni politiche proprie, infatti a Venezia Brugnaro ha raccolto il 20% in meno dei voti rispetto all'intero Comune per cui, in questa zona, non solo sarebbe andato al ballottaggio, ma avrebbe probabilmente perso. Si è quindi invertita la situazione di alcuni decenni fa: ora è il sindaco di Mestre a governare Venezia (che nomini un prosindaco?) Sono preoccupato perché Venezia, dalla prospettiva della terraferma, è solo una risorsa da spremere, ma gestirla è una grande responsabilità nei confronti del mondo e purtroppo non fanno ben sperare alcune affermazioni del vincitore.

Giorgio Troni

Immigrazione

L'Italia

e l'italia

Leggo che due pescherecci siciliani sono stati sequestrati dalle vedette libiche, che fra l'altro abbiamo regalato noi alla Libia, e che il governo libico per il loro dissequestro pretende da noi la liberazione di due scafisti libici che portano qui in italia immigrati clandestini. La I di italia non merita la lettera maiuscola. Proseguo con la nave Ong carica di clandestini che finalmente era stata autorizzata dal sindaco all'approdo nel porto di Marsiglia, ma il governo centrale l'ha respinta dicendo che i clandestini devono essere portati in italia porto più vicino. Povera Italia!

Alberto Tiozzo

