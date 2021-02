Nuovo governo

Tra speranza

e timore

A cose finalmente fatte, che possiamo aspettarci dal nuovo Governo? Speranza e timore si intrecciano e ci arrovellano. Speranza che il leader massimo Draghi, competente e decisionista, sappia guidarci e portarci fuori dal pantano della incerta e rissosa politica partitica e metterci in salvo da epidemia e default economico. Timore che l'adunata (l'ammucchiata?) di tanti partiti d'ogni colore generi non la desiderata concorde unità d'azione ma piuttosto una sordida contesa di interessi e di spartizioni. Per di più, c'è il dubbio che la Finanza, come base delle direttive economiche, non sia la migliore opzione in un tempo così difficile qual è il nostro, che ha bisogno oltre che di conti e calcoli anzitutto di idee e di valori che regolino le scelte della Politica e il suo cammino. Siamo come color che son sospesi (citando Dante per celebrarne l'anniversario): quale via si prenderà? Dove andremo a finire?

Flora Dura

Treviso

Fare presto

Vaccinazioni

sospese

Ormai è arcinoto che l'unica forma per salvarci da questo stramaledetto virus non sono le chiusure o le limitazioni varie, è solo una seria e veloce profilassi. Il nostro governo fino ad ora ha buttato risorse in tutta una serie di sciocchezze varie che non sto ad elencare perché sono fin troppo note, e poi si cerca di risparmiare sui vaccini. Se è un problema allora fatecelo pagare, non saranno 20 o 30 euro che serve per salvarci la vita a rovinare il paese economicamente più di come è ora, caso mai si può fare come a Napoli che usano la fantasia per aiutare il prossimo, lasciando pagato un caffè e in questo caso un vaccino, per chi non può permetterselo. Ma accidenti volete far presto si o no, altrimenti andate tutti al diavolo a cominciare da quell'incapace di Ursula Von der Leyen.

Ugo Doci

Mestre (Ve)

L'urgenza

Vaccini e

meno burocrazia

Mi torna in mente la frase del Cardinale Arcivescovo di Palermo che, alle esequie del Generale Della Chiesa, nell'omelia recitava mentre a Roma si discute a Palermo si muore. Ci troviamo nelle stesse circostanze per la vicenda della lotta al Covid 19 e sui vaccini, dove gli iter burocratichesi con una sfilza di sigle la fanno da padroni. Ci sarebbero dei vaccini ma prima necessita il parere dell'OMS, poi l'UE, a seguire l'A.I.Fa. poi il Ministero della Salute, l'I.S.S., il C.T.S., infine urge ricorrere all'autorizzazione del Commissario Straordinario Arcuri. La Regione Veneto con in testa il Suo Presidente Luca Zaia si è data da fare per il reperimento, ma subito si è trovata di fronte ai soli intoppi e la pandemia si rimette in moto sotto le varie varianti. Come mai la Germania, pur membro dell'UE ha potuto acquistare il vaccino dalla Russia? E come proseguono a pieno ritmo nel Regno Unito e Israele? Esemplare che la Repubblica di San Marino acquisisce le dosi di Sputnik Russo? A questo punto mi chiedo se l'Italia che vanta essere una plurimillenaria culla del diritto e delle scienze non possa decidere in proprio e crearsi il vaccino, ovviamente tagliando di netto la burocrazia?

Celeste Balcon

Belluno

Risparmiatori

Grazie

a Draghi

Sabato 20 febbraio, a Governo appena insediato, il Gazzettino ha puntualmente pubblicato il mio accorato appello a Lei Presidente, di porre in agenda, fra i tanti, anche il nostro problema, trattato con distrazione da chi L'ha preceduta negli ultimi sei anni. Mercoledì 24 febbraio il TGR delle ore 14 ha informato per bocca del Ministro D'Incà che i soldi ci sono per tutti i 149 000 risparmiatori, che saranno regolarmente indennizzati nei limiti noti. Poche parole senza retorica nè aggettivi: un colpo al cuore. Sarà una coincidenza, ma mi conceda la presunzione di pensare che il mio appello del 20 febbraio sul Gazzettino è stato notato da qualcuno a Lei vicino e a Lei girato. Grazie comunque per la Sua proverbiale concretezza e tempi di risposta.

P.P.

Venezia

Tre Oci, la città

non si arricchisce

Non condivido l'entusiasmo dei presunti intellettuali per la vendita del palazzo Tre Oci perché la loro eccitazione forse visionaria non compensa l'elevazione di un ennesimo steccato nella mia città! A quel punto sarò io lo straniero quando visiterò questo bellissimo e storico palazzo. Così come già mi sento straniero nelle sale di esposizione della Punta della Dogana ed in altri innumerevoli luoghi affini, che furono veneziani! Sono allibito nel leggere le dichiarazioni strumentali dei vertici della Fondazione di Venezia con cui si esalta la potenza di fuoco dei miliardi stranieri e l'internazionalità di cui ha bisogno Venezia. Soprattutto quando Dell'Olivo descrive il filantropo Berggruen come un altro Pinault per Venezia! Tutta questa venale apologetica autorizza a cedere, ai conquistatori danarosi, pezzi di Venezia? Io sono convinto che non c'è stata lungimiranza tra i vertici della Fondazione Venezia, nemmeno capacità imprenditoriali per sfruttare un patrimonio che poteva essere ulteriormente rivalutato, pur con meno soldi. Diciamocela tutta, anche un qualsiasi uomo della strada sarebbe stato in grado di vendere un bene prezioso come i Tre Oci. Per me la città non si arricchisce in questo modo si smembra! Allora se la fantasia dei vertici è esigua, chiamiamo altri Pinault, tanti Pinault: c'è un bellissimo Palazzo Ducale da internazionalizzare! Creiamo all'uopo una Sfondazione Venezia!

Stefano Torcellan

Pandemia

Più informazioni

sul piano vaccinale

Ogni giorno il nostro Presidente Zaia, o chi per esso, ci aggiorna con dovizia di tabelle e numeri sulla situazione della pandemia. Bene. Non vedo però analoga disponibilità per una strutturata comunicazione sull'avanzamento del Piano Vaccinale Regionale. Solo considerazioni e immagini sul difficile avanzamento delle Fasi, anche in considerazione della precaria fornitura dei vaccini. Credo che proprio per questa criticità, per ora ineludibile, si dovrebbe, da parte dell'Istituzione Regionale, comunicare in trasparenza dando informazioni dettagliate sul working in progress per Fasi e quantità, magari per Provincia, per categorie di destinatari e sulle modalità dei contatti/convocazioni e, cosa di primario interesse, sui criteri di priorità enunciati ma resi opachi per esser stati inseriti nelle cd schede tecniche. Per esempio (da Sito Regione Veneto-Emergenza Coronavirus-Fase 2) cosa s'intende per ...condizione di fragilità determinata da patologia chi la decide e su quale data base? Non mi risulta vi sia una funzionale integrazione dei sistemi informativi sanitari. Vorrei tanto sbagliarmi. E infine perché non rinforzare l'attuale Numero Verde 800 46 23 40 che per ora da solo informazioni di carattere generale reperibili sui Media e non è in grado di corrispondere, per esperienza personale, a specifiche istanze del cittadino.

Giovanni Testa

Venezia

