Nonni

Una festa

senza gioia

Festa dei nonni, ieri 2 ottobre: che tristezza. Mi spiego. Gli altri anni i miei nipoti, venivano a casa mia, mi baciavano e giocavano con me e mia moglie. Soprattutto la mia nipotina, anzi la mia putina, mentre il nipotino era più riservato, in quanto si sentiva già un giovanotto era più riservato. Tornanto alla mia putina era più vivace con me, si sedeva sulle mie ginocchia e mi faceva molti scherzetti, in particolar modo giocava con i miei capelli spettinandomi e prendeva un pettine e mi diceva: Nonno guarda quanto sei bello così!. Mi arrabbiavo, si fa per dire, mentre lei rideva dandomi un bacio sulla guancia. Quanto mi manca tutto questo!

Luciano Bertarelli

Treviso

Aeroporto chiuso

un colpo mortale

Ci siamo! Il redde rationem è giunto e la morte dell'aeroporto Canova ormai è realtà. Certo, si tergiversa ancora perché, come si dice in queste avvilenti occasioni, la speranza è l'ultima a morire ma basta passarci davanti o, peggio, deviare dalla Noalese su via delle Canevare per capire subito la verità. A rasòn la gà i mussi ammoniva mia madre quando m'impuntavo contro ogni evidenza per non recedere d'un passo dalle mie considerazioni e mai come in questo caso, visto che ne scrissi a più riprese in tempi non sospetti (l'aeroporto aveva subìto un primo piccolo stop per, si disse, il rifacimento delle piste ) avrei voluto essere smentito clamorosamente. Invece, come i mussi, avevo ragione, totalmente ragione. Non m'interessa sapere che il traffico aereo è crollato dappertutto a doppia cifra, né che si deve fare sistema (eufemismo per dire ragazzi, non c'è più trippa per gatti, specie per voi di Treviso), né che la ripresa è solo posticipata (sarebbe il terzo rinvio...). M'interessa, e molto, il buio totale per i lavoratori dello scalo di Treviso (con la pacchetta sulle spalle a mo' di derisione del comitatucolo No Canova che anche stavolta ha perso un'ottima occasione per tacere, almeno per rispetto verso chi sta perdendo il lavoro e, con questo, la capacità di mettere in tavola un pasto per i propri cari). M'interessa l'ansia terribile di quanti vedono di punto in bianco azzerata la propria attività economica costruita con fatica, sottoscrivendo mutui, attingendo dai risparmi di famiglia nella prospettiva, che appariva rosea, di un futuro sereno e proficuo. bar, ristoranti, b&b, taxi, insomma il corollario vivo e pulsante che il Canova aveva creato attorno a sé. M'interessa il colpo mortale ed ormai irreversibile al turismo, a fatica portato ad interessarsi della Marca, delle sue bellezze a prescindere da Venezia.

Vittore Trabucco

Venezia

Contro lo scavo

dei canali

A proposito del ormai autorizzato scavo e approfondimento del canale dei petroli, il presidente di Federagenti e del Comitato Venezia Port Community dichiara: Un'opera fondamentale per riallineare le caratteristiche tecnico nautiche alle esigenze delle navi.... Sembrerebbe che le navi abbiano vita e volontà proprie, e che le ragioni della Natura non contino. Fino a quali dimensioni queste navi continueranno ad aumentare? Fino a quando gli interessi economici prevarranno sulle condizioni naturali? Finché la laguna verrà trasformata in un braccio di mare? Finché le maree entreranno libere e con impeto a sommergere Venezia?

Hugo Marquez

Politici

Il salto

della quaglia

Il salto della quaglia è quello che ormai fanno quasi normalmente i nostri politici voltagabbana quando cambiano per tornaconto il proprio schieramento politico o vanno al gruppo misto: gabbando, in questo modo, chi li ha votati e suscitando ovviamente, anche per questo, tanta sfiducia tra gli elettori. Tra l'altro per tutte le promesse non mantenute: riforme della giustizia, della scuola, della tassazione, ecc. Ma in particolare per il costo economico della burocrazia sull'amministrazione pubblica in genere, e su tutte le imprese industriali e artigianali che operano nel nostro Paese (una delle ultime ruote del carro dell'Europa). Purtroppo i nostri costituzionalisti non sono riusciti a trovare una soluzione migliore che quella di permettere ai parlamentari di poter cambiare anche orientamento politico per poter sfuggire alle imposizioni di partito: i cui componenti eletti non sono soggetti pubblici ma privati (così come i sindacati, sempre in attesa, anche questi di regolamentazione istituzionale, o no?).

Rolando Ferrarese

Spid e Inps

Un sadico

controsenso

Da subito per comunicare con L'INPS servirà lo SPID. Tenuto conto che la maggioranza degli utenti è composta da pensionati, chiedere che se lo procurino per via telematica appare un sadico controsenso. Sono un pensionato, laureato. Uso quotidianamente home banking, forum, mail. Ho provato ad accedere per procurarmi questo benedetto codice, ma viste le complicatissime pratiche tra computer e telefonino, ho lasciato perdere. Anche perché tutti i miei precedenti con la P.A. via internet sono sempre stati allucinanti. Ma non sono l'unico. Medici, insegnanti ecc. che conosco hanno rinunciato. Forse era troppo complicato prevedere che questo benedetto SPID venisse assegnato d'ufficio a tutti gli ultra 65enni, non so. Ma se, come pare, vogliono eliminarci, meglio ci mandino subito un killer sul pianerottolo di casa. Soffriremmo di meno.

Prof. Giuliano Agostinetti

Farmacie e ospedali

Ping pong

sulla salute

Alcuni giorni fa al Lido Di Jesolo sono accidentalmente caduto, riportando, oltre varie escoriazioni, anche un trauma al petto classificato poi in seguito agli accertamenti ospedalieri, come un discreto incassamento della cassa toracica. Il dolore che ne è scaturito è però risultato per me malamente sopportabile. All'ospedale di Jesolo, dopo gli accertamenti radiodiagnostici, mi è stato prescritto un importante antidolorifico, ovviamente su carta intestata dello stesso nosocomio, timbrato dal medico ospedaliero, il quale però non ha ritenuto necessario controfirmare il documento: al momento dell'acquisto del farmaco presso una farmacia della zona, mi hanno rifiutato l'accettazione della ricetta, perché essa non riportava la firma del medico ospedaliero. Mi reco quindi nuovamente al pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo, dove mi è stata confermata la validità del documento anche che senza la firma del medico, sostenendo che faceva fede l'intestazione della ULSS di appartenenza. Ho 76 anni, non guido volentieri e mi muovo in auto solo per necessità. Poiché al momento dell'accaduto ero anche in una situazione disagiata, dolorante e non sapevo come muovermi. La farmacia avrebbe potuto aiutarmi semplicemente bypassando il problema con una telefonata al pronto soccorso dove mi avevano prestato le prime cure chiarendo così la situazione ed evitando di farmi fare inutili chilometri in auto con una compressione toracica. Non nego che l'accaduto mi ha lasciato sconcertato e deluso per questo eccesso di burocrazia. Con questo mi auguro che in futuro, per le strutture dei servizi al cittadino e non solo, della regione Veneto, polo trainante e di spicco per la nostra economia, ci sia una maggiore sensibilità e disponibilità.

Giorgio Zanetti

