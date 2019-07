CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non solo vacanzeCome passareil tempo d'estateanche Durante l'estate (soprattutto) nessuno raccomanda agli italiani di studiare ma solo di spendere-consumare ai monti e al mare, come se a valle dell'estate a dover dare gli esami fossero solo certi studenti, e come se ogni occasione non fosse buona (e dovuta) per formazione continua e accrescimento culturale-personale. Eppure di tempo e modi ce ne sarebbero, per apprendere divertendosi, con un libro (in Parlamento stanno persino approvando un curioso decreto di sostegno alla lettura), con le...