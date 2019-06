Non di sole buche vive la politica di una città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il ballottaggio per l'elezione del sindaco di Rovigo, capoluogo di una piccola provincia che fa da spartiacque a due delle regioni più operose d'Italia, ha di certo messo in evidenza il valore che possono, con la loro figura, avere i candidati. Come sempre nella partitica non mancano gli eccessi e certe dichiarazioni sembrerebbero più stimolate da esaltante entusiasmo che da una concreta valutazione del peso dei numeri. Per la matematica, 390 voti (poco più dello 0,9 % dell'elettorato) bastano a fatica per giustificare un leggero sorriso e...