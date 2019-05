CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non credo che Teodoro Correr si agiti nella tomba per 250 firme raccolte in 2 giorni dagli intellettuali veneziani. La paura (comprensibile) che parte del ricchissime raccolte oggi sistemate tra le Procuratorie nuove e l'Ala Napoleonica a Piazza San Marco, prendano il volo per Mestre, direzione Piazza Ferretto, Emeroteca, li ha messi in agitazione.Tranquilli. Resteranno a Venezia i fondi Correr e Cigogna che assieme alle collezioni Molin, Zoppetti, Tironi, Sagredo e Papadopoli, compongono lo straordinario lascito veneziano.Ma occorre...