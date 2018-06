CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non c'è niente d'impossibile nella vita. L'importante non è soltanto che tu lo faccia, ma che gli altri te lo lascino fare.- La volontà è la linfa vitale di un carattere.- Governare presuppone mano ferma e anche mente lucida.- Governare gli uomini è difficile perché noi stessi lo siamo.- Per chi governa, il potere non è mai troppo; troppo lo è per chi è governato.- La democrazia è un'utopia suggestiva.- Non si può governare garantendo agli uomini l'uguaglianza. Basta promettergliela.- La libertà si garantisce tenendone a freno gli...