Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

No vaxLa tuteladella maggioranzaIn democrazia correttamente si provvede a tutelare la minoranza. È giusto che ognuno sia libero di esprimersi se non condivide la linea scelta dalla maggioranza dei cittadini o da coloro che li rappresentano. Una minoranza di cittadini (piuttosto contenuta si dice) ha deciso di non usare il green pass sia se vaccinato sia che non si sia sottoposto al vaccino. Liberi di farlo e ritengo che si debba rispettare...