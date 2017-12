CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nei 23 anni della Seconda Repubblica (1994-2017) il centrosinistra ha governato per 12, il centrodestra per 9, i due governi più o meno tecnici (Dini e Monti) per poco più di due. Il centrodestra è stato sempre guidato da Berlusconi, il centrosinistra ha avuto sei presidenti del Consiglio (due volte Prodi, poi D'Alema, Amato e nell'ultimo quinquennio Letta,Renzi,Gentiloni). Berlusconi ha avuto sempre vita molto difficile, sia perché attaccato fino allo spasimo (soprattutto tra il 2001 e il 2006) da una sinistra che lo considerava un...