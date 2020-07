Ndrangheta

La paura

e la quiete

A leggere il resoconto delle attività mafiose, della ndrangheta in particolare, nel Veneto ed in altre regioni, non si puo negare a tali associazioni uno spirito imprenditoriale eccezionale, una capacità di moltiplicare i risultati che non teme confronti. Per quanto riguarda la Calabria, sotto questo aspetto è la regione più ricca d'Italia, in grado inoltre di stabilire con i propri emissari un rete di interessi su tutto il territorio nazionale, superiori a quelli della politica e dei partiti. Da aggiungere che al successo imprenditoriale, la ndrangheta applica alla lettera la parabola evangelica dei talenti in quanto mette a frutto con invidiabile accortezza le risorse a disposizione. Se non fosse per gli effetti disastrosi di tale criminalità e di altre affini, occorrerebbe ingaggiare tali esperti per i piani di ripresa economica necessari nella presente crisi del Covid 19. Occorre dire che la scoperta dei comportamenti mafiosi diventa molto difficile, spesso quasi impossibile. I prestanomi sono abilissimi a mimetizzarsi ed a convincere. Per l'imprenditore caduto nella trappola, il magistrato o la polizia diventano come il confessore a cui rivelare le proprie colpe e debolezze. Viene in mente una situazione che in apparenza non sembra avere alcun rapporto con la mafia. E' quella del Ministro della Giustizia Bonafede e del procuratore Di Matteo, caso illustrato tempo fa dal giornalista Massimo Giletti alla televisione e trattato con molto pudore dalla stampa. Il Di Matteo, persona assai importante e stimata dal partito di Bonafede, rivela di avere avuto un rifiuto da parte del Ministro per essere responsabile del DAP. Il Ministro sostiene che il rifiuto è solo un impressione soggettiva del magistrato. Risposta che non convince quasi nessuno, nemmeno il Parlamento. Tanto meno riesce ad esserlo l'aver rimesso in carcere i mafiosi, quasi un pentimento o risarcimento per le ommissioni commesse. Appare scontato che il ministro Bonafede aveva davanti a sè due strade, tutte e due legali, per rispondere a Di Matteo. L'una che comportava dei prevedibili grattacapi da parte di alcuni carcerati, la seconda più piana e rassicurante. Quanto avvenne poi. fu necesario a salvare il governo. Ora, sentite alcune intercettazioni carcerarie, si inveisce contro certi giornalisti che non permettono al Ministro di svolgere il proprio lavoro. Che dire? Per paura, per legittima quiete e personale necessità, per conservare il potere si fanno certe cose, nemmeno lontane parenti del bene comune.

Luigi Floriani

Migranti

Un trasferimento

poco democratico

Pongo un quesito. Un sindaco di una città, dove manca il commissariato di PS, non dovrebbe avere anche le funzione di ufficiale di governo, e cioè di PS? E se ciò corrisponde a verità non dovrebbe essere stato avvisato e interpellato prima dell'arrivo degli extracomunitari nottetempo da Jesolo, nel paese da lui amministrato? Una decisione del Prefetto di Venezia che lascia più di qualche dubbio democratico.

Rolando Ferrarese

Crisi

Ma gli italiani

basteranno?

Purtroppo leggo in più giornali la crisi e le chiusure dei negozi al dettaglio! Commercianti da una vita, con scarsa accessibilità al credito bancario, e che da una vita si facevano i conti ad ogni fine giornata. Ci troviamo purtroppo di fronte a un ribaltone epocale Dovuto non a guerre ma ad una pandemia. Un virus che cambia giorno per giorno i nostri atteggiamenti verso il prossimo e con ciò anche i nostri comportamenti nel vivere quotidiano e nel lavoro. In questo momento mi metto nei panni, come nella premessa, di questi negozianti, che quest'anno è penso anche il prossimo dovranno vivere solo ed quasi esclusivamente con clientela italiana. Non ci saranno più per molto tempo migliaia se non milioni di ricchi clienti provenienti da tutto il mondo,no,non ci saranno più! Bisognerà pensare ad un calo degli affari e pensare solo a cosa desiderano i nostri clienti italiani! Ecco dovranno decidere in fretta perché affitti ed utenze corrono e la cassa a fine giornata non deve essere vuota! Sarà durissima ma... auguri amico commerciante di vicinato.

Eugenio Campion

Confine orientale

Dalla Slovenia non c'è

reciprocità

Mi auguro che l'autore dell'articolo apparso il 13 Luglio 2020 sia in possesso delle intese intercorse tra la Slovenia e l'Italia che determinano una regola fondamentale nei rapporti Internazionali, cioè la Reciprocità: cosa che il sottoscritto, non riesce a cogliere in ciò che si è svolto il 13 Luglio 2020 a Trieste nell'incontro tra i due Presidenti delle due nazioni. L'incontro nella lapide che venne descritta in televisione come lapide di antifascisti è alquanto singolare. Nel Periodo fascista, Sloveni e Croati avevano attuato molte associazioni terroristiche tra le quali TI GR, ORUNIA, BORBA, ecc, quindi affermare che erano antifascisti è mistificare e voler sminuire la verità. Un semplice appunto, se noi nelle fabbriche nel periodo delle brigate rosse avessimo avuto il lassismo dimostrato il 13 Luglio 2020, certamente non avremmo debellato il fenomeno. Per quanto riguarda l'hotel Balkan, analizzati i resoconti dell'incontro tra il Ministro degli Esteri Carlo Sforza e l'inviato del Regno S.C.S. (quest'ultimo richiedente dell'incontro) per perorare la causa di risarcimento danni a causa dell'incendio del Balkan (responsabilità non ancora accertate) il Ministro lo fece parlare per più di mezz'ora, prestando attenzione al suo discorso e alle richieste formulate. Alla fine il Ministro Carlo Sforza, con estrema calma e con, estremo tatto, essendo un Diplomatico, gli disse: Signor Ambasciatore ho ascoltato con attenzione il suo discorso, ma non ho sentito pronunciare la scuse del suo Governo per i fatti del Luglio accaduti a Spalato, con l'uccisione del Comandante e del motorista della nave Puglia. La cosa non ebbe seguito, è si chiuse così. Siamo ancora in attesa di tali scuse. Non ci sono obiezioni se il Comune di Trieste o la Regione Friuli Venezia Giulia vuole dare una sede alla minoranza Slovena, ma il Balkan è un affronto alla storia. Superare le diversità è un impegno condivisibile, ma bisogna avere sempre presente la consapevolezza e la non rinuncia della Reciprocità, della Storia, della Cultura, della propria Identità e Dignità.

Antonio Zett

Comunità Chersina

