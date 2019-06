CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NaviPerché è impossibiledentro la lagunaFacendosi più stretto il dibattito sul futuro del porto croceristico a Venezia, si sente sempre ripetere che una decisione diversa da quella proposta dal Sindaco e dalla Autorità Portuale, far giungere le navi alla Stazione Marittima per altra strada, porterebbe alla perdita di 5000 posti di lavoro. Il numero 5000 (in realtà 4200) si rifà a una criticabile ricerca commissionata dalla Autorità Portuale a 4 docenti universitari circa 5 anni fa. La commissione di ricerca aveva come oggetto la...