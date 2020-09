Natura

Lupi ed agnelli

stessi diritti

Alla vista delle circa 20 tra pecore ed agnelli di recente sgozzati ho l'impressione che nella nostra ricerca di un vissuto tale da essere valutato in senso positivo si stia facendo un po' di confusione. Premetto che pecore ed agnelli sono sempre stati nella cultura sacra e laica immagine di mansuetudine e di compagnie insostituibili del nostro quotidiano. Simbolismo che dovrebbero essersi meritato nei tempi. Al contrario del lupo di cui ben altro se ne sono identificate le caratteristiche, tali da identificare spesso col suo nome e la sua immagine nella cultura e nell'arte, umani non proprio solidali. Per essere politicamente corretto, ammetto che non è cattivo, ma ha solo fame. Ma per dire la verità mi pare che stia (e si stia) assieme al compagno orso, esagerando. Credo che pecore, agnelli, asini e bovini abbiano gli stessi diritti di vita ed equiparazione nella sensibilità dell'uomo sapiens, a meno quest'ultimo non sappia più con chi identificarsi.

Giuseppe Cianci

Costituzione

L'Autonomia

e le emergenze

In risposta al signor Hugo Marquez. Non è un comportamento adolescenziale, da parte della Regione Veneto, se ad un tempo chiede la Costituzionale Autonomia e dall'altro chiede l'intervento dello Stato per far fronte ai danni conseguenti ad un violento fortunale che ha colpito la parte del Veneto occidentale, visto e Considerato che gran parte del Gettito fiscale veneto vien trattenuto da Roma (circa 15 Miliardi!) che, da parte sua, ci lascia lo stretto necessario per il funzionamento ordinario del Sistema-Regione, non contemplante gli extra derivanti dalle calamità! In più occasioni il Governatore ha fatto presente questo aspetto e nessuno da Roma ha mai accusato di incoerenza o inopportuna la richiesta, visto quanto Roma ha sempre abbondantemente trattenuto!

Giorgio Moro

Scuola

Priorità

e incapacità

Tutti i politici corrono per riaprire le scuole perché sono priorità assoluta, ma se son tali non dovevano creare altre false priorità come discoteche, locali di moda, movide, assembramenti, calcio, ecc., cercando di azzerare i contagi, non di farli esplodere. Impossibile negare l'importanza fondamentale della scuola, ma vorrei la scuola avesse la priorità d'essere seria, selettiva, senza promuovere tutti, senza decretare un'improbabile massa di geni come l'11% di studenti col massimo dei voti del 2020. In passato le selezioni severe della scuola preparavano alla vita da adulti, quella delle selezioni brutali. Vorrei la scuola tornasse ad una maturità con tutte le materie scritte ed orali, con promossi a giugno poco oltre il 50%, con meno dell'1% di maturati con voti medi finali superiori al 6 e voto massimo 8. Quanto alla scuola in massima sicurezza del prossimo 14 settembre, fanno ridere i banchi con rotelle, ottima palestra per gare di Formula 1 in classi e corridoi. Piango per i soldi spesi per i piccoli banchetti messi accuratamente sul centimetro del metro di distanza, ma che i ragazzi sposteranno come vogliono ogni giorno. Ridicolaggini. Per il distanziamento erano meglio banchi grandi e inchiodati al pavimento così come inchiodate le relative sedie, banchi su cui poter appoggiare fogli protocollo, libri e dizionari, senza dover mettere tutto a terra come domani. La febbre misurata a casa? Un nulla! Servono ingressi controllati con termo scanner! No mascherine in classe? Bene, lasciamo libertà di contagio, tanto abbiamo già l'irrisolvibile nodo trasporti. Con bambini ovviamente incontrollabili e ragazzi spesso irresponsabili, sarà una scuola difficile, mi auguro di sbagliarmi ma prevedo tanti contagi. E per gli anziani gravi rischi familiari.

Piero Zanettin

Usa

Le notizie

scomode

In America un afroamericano ha sparato a bruciapelo alla testa di un bimbo bianco di 5 anni perchè costui pare abbia sconfinato nella sua proprietà con la biciclettina. Questa tremenda notizia però non è stata diffusa dalle grandi catene di network locali (stampa e TV), forse per non surriscaldare ulteriormente il clima già teso per questioni razziali; strano però che qualsiasi eccesso della polizia contro le persone di colore (od ispanici) venga proposto e riproposto con dovizia di particolari ed interviste varie. Evidentemente white lives don't matter!!!

Roberto Bianchini

Covid

Scuole, tifiamo

per la riapertura

Come ben sapevamo, l'estate è stata una bolla che ora a valle ci vede sull'orlo del cratere del vulcano, attenti a non caderci dentro, a cominciare dalle elezioni regionali. Per il referendum, viceversa, alcuni partiti lasceranno libertà di voto, altri libertà di coscienza. La differenza ovviamente è enorme, come tra sbaglio e sbadiglio, e come mettersi a cercare-ascoltare su youtube il M5S oppure gli MC5. Tuttavia, voto più voto meno, dell'autunno-inverno del nostro scontento-sconforto, la riapertura delle scuole resta il grande complesso evento. Perché per le famiglie (oltre che per i trasporti e i consumi) è essenziale che le scuole possano riaprire stabilmente. Idem le attività sportive giovanili, che per pandemia vedono in bilico le iscrizioni ergo la sopravvivenza delle società. Tuttavia prepararsi al peggio sperando il meglio resta l'unico modo, come quando si mette tutto al riparo per precauzione in previsione di una tempesta. Poi come stiamo vedendo con i temporali di questi giorni, quando pare che stia arrivando il finimondo, invece (fortunatamente) spesso non succede niente, perché sovente le nuvole fan tanta scena per nulla. C'è da augurarsi lo stesso con la pandemia, ma contestuale all'auspicio dev'esserci la cautela, da perseguire con piglio e cipiglio. Perché sono davvero tante le ramificazioni di fronde e radici di questo virus che ha messo sullo stesso cardine in sincronia globale tutti gli Stati del mondo, mentre per tutti la scuola resta il nodo dei nodi, la squadra per il successo della quale dobbiamo tifare-remare nello stesso verso tutti ma proprio tutti, come per tutti i veneti è una gioia il premio Viareggio assegnato al poeta Cecchinel per Da sponda a sponda.

Fabio Morandin

Le scarcerazioni

Mafia, il segnale

negativo dello Stato

Le scarcerazioni avvenute durante il lockdown di criminali mafiosi è stato un segnale negativo da parte dello Stato Italiano per la lotta alla mafia. Il caro ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha cercato poi di rimediare emettendo il 9 maggio un decreto legge che fissava le nuove regole per le scarcerazioni, e che ad oggi ha riportato in cella solo 111 pericolosi mafiosi su 223. Dunque 112 di questi piccoli e grandi criminali sono ancora nei loro territori, negli stessi luoghi dove hanno tessuto la loro rete criminale. Come scrive Repubblica, il costruttore boss Pietro Sansone, l'ex vicino di casa di Totò Riina, ha ottenuto gli arresti domiciliari a fine aprile, ed è ancora lì, a casa sua, nonostante l'accusa pesante di aver tentato di riorganizzare un pezzo di Cosa nostra. Ma Sansone non è il solo, anche Gino Bontempo, il ras della mafia dei Pascoli che razziava i contributi europei per i Nebrodi, è rimasto ai domiciliari. La lista dei 112 nomi di boss e trafficanti che non sono più tornati in carcere è lunga, tra questi c'è anche il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria. Intanto che Bonafede non proferisce parola, le nostre forze dell'ordine devono svolgere un lavoro delicato per tenere sotto controllo ogni giorno i boss rimasti a casa o in ospedale nel loro territorio.

Antonio Cascone

Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA