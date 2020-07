Nantes

L'obbiettivo del fuoco

alla cattedrale

Forse il ruandese incendiario di cattedrali ha raggiunto il suo scopo. Infuriato per l'espulsione ha dato fuoco alla chiesa. Ora sarà condannato a 10 anni e resterà in Francia per quel periodo salvo pene aggiuntive di indisciplina in detenzione. E per fare il carcere, non potrà partire. Se stare in carcere in Francia, (con in più alcune uscite-premio) è meglio di tornare in Ruanda può essere soddisfatto. E c'è chi vuole regalare la cittadinanza a chi viene da certi Paesi?

Stefano Pelloni

Carabinieri

Dove sono

i controlli

Un amico libero professionista ha subito un controllo fiscale dopo l'acquisto di una vettura di grande cilindrata (4000 cavalli), acquisto giudicato improprio da Agenzia Entrate. Nessun problema per lui, visto che si trattava di auto usata dal costo contenuto in 20.000 euro, cifra largamente giustificabile dal suo buon reddito personale. Giuste simili indagini, magari ne facessero di più e sistematicamente! Fisco a parte, mi pare però grave ed anche incomprensibile che il Comando dell'Arma dei Carabinieri non svolga controlli sui suoi subalterni, tanto più considerando che i piacentini non erano solo disonesti, ma anche degli sciocchini che non si premuravano di trasformare i loro proventi illegali in diamanti da nascondere nelle mutande, ma vivevano alla grande, alla luce del sole, da anni! Come l'Arma poteva non sapere di un appuntato che vive in villa con piscina e Porsche in garage?

Piero Zanettin

