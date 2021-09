Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MUSICAVITTORIO VENETO Una ripartenza in chiave internazionale dopo sette anni di stop e il rinvio di un anno legato alla pandemia da Covid-19. Si apre lunedì 27 settembre il 32esimo Concorso di violino Città di Vittorio Veneto Premio internazionale Prosecco doc sotto la direzione artistica del maestro Francesco De Angelis, già vincitore nel 1993. Sono 47 i giovani musicisti in gara. Provengono non solo dall'Italia (c'è anche una...