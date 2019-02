CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICAAgitato ma non troppo. E questa volta non parliamo del tempo di una sua composizione, ma proprio di lui, del suo stato d'animo. Stasera alle 20 l'Istituto culturale italiano di Parigi sarò suo, di Paolo Fornasier. Il giovane musicista e compositore bellunese chiuderà (o quasi) la sua residenza di un mese a Parigi, ospite dell'Istituto, con il concerto Paulymorphia. Lui e il Fazioli, il pianoforte che costa come un appartamento. Nient'altro. «Come sto? Agitato ma non troppo - ammette Paolo alla vigilia del concerto - più che altro...