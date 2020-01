Mose

Serve un piano A

e un piano B

Dopo fiumi di parole e di acque alte, i responsabili del progetto ci hanno fatto capire che ci sono due certezze:

1) Quando si afferma che i lavori dell'opera sono stati fatti per oltre il 90% ci si riferisce alla percentuale di denaro speso rispetto al costo totale previsto. Questa percentuale pare non riguardi quindi lo stato di avanzamento dei lavori rispetto a quelli necessari per la conclusione effettiva del progetto. 2) Il corretto funzionamento del MO.S.E. (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), in quanto opera sperimentale, potrà essere verificato solo al completamento dell'opera. Questo è quanto. Tutto il resto: costi di manutenzione, data di conclusione dell'opera, quanto questa potrà durare negli anni al momento appartiene alla sfera delle buone intenzioni o di ragionevoli ipotesi. Ovviamente stiamo parlando di un progetto tecnologico che dovrebbe basarsi su certezze provate e non lasciare spazio a troppe chiacchiere, comunque i due punti riportati sopra meritano una breve riflessione e suggeriscono alcune semplici domande.

1) Perché si parla di percentuale riferita al costo previsto e non allo stato di avanzamento reale dell'opera? Le risposte possono essere molteplici, ma tutte possono essere ricondotte a due questioni fondamentali: non si è ancora in grado di stabilirne il costo finale oppure lo si sa già, ma si preferisce tenerlo riservato. In realtà, la seconda ragione non pare credibile, anche se in questa vicenda, da quando sono incominciati i lavori, sono cambiate molte cose, ma la scarsa comunicazione sul reale avanzamento dei lavori sembra essere una costante. Si stanno investendo un sacco di soldi pubblici per un'opera pubblica che dovrebbe salvaguardare la città e la gente dalle alte maree, ma la popolazione non riesce mai a farsi spiegare bene cosa stia succedendo. Visto allora che rimane solo la prima questione, sembra lecito porre un'altra domanda: purtroppo la classe politica non è sempre all'altezza dei problemi, ma siamo sicuri che i tecnici a capo del progetto, nominati dalla stessa classe politica che generalmente zoppica per scolarità scientifica-tecnologica, abbiano le giuste competenze?

2) Può succedere che un'opera sperimentale, se è veramente tale, alla fine non funzioni, a parte i miliardi e gli anni di lavoro investiti in questo caso ma proprio perché potrebbe non funzionare si è pensato ad un piano alternativo (piano B)? Il 12 novembre, cosa assai terrorizzante, la città era totalmente in balia degli eventi metereologici. Se si fosse aggiunta una chissà qualche altra variabile negativa, chissà cosa sarebbe potuto accadere. Quella notte non c'era neanche il piano A È regola generale che quando si imbastisce un progetto tecnologico di cui non si ha la certezza della riuscita, generalmente si cerca di sviluppare anche un piano alternativo che dovrebbe subentrare nei momenti di criticità. Forse bisognerebbe incominciare a pensarci seriamente un buon piano di riequilibrio morfologico della laguna, che tenga conto delle direttive della legge di salvaguardia del 1973, sempre disattese, forse non risolverebbe definitivamente il problema a lungo termine, ma potrebbe sicuramente aiutare

Alvise Benedetti

Prof. di Chimica Fisica Ca' Foscari

Vicepresidente Sezione Venezia Italia Nostra

Il governo Conte /1

Con un pugno

di Sardine

La via politica di Giuseppe Conte sembra tracciata. Purtroppo, il M5s, che, in virtù della sua forza parlamentare per ben due volte ha imposto Conte premier ai suoi alleati, si sta frantumando. Conte ha stretto un asse di ferro con il PD di Zingaretti e sembra puntare (magari con la futura benedizione di Grillo) alla guida del M5s, oppure, al pari di Monti e Dini, fonderà un suo partito e si metterà elettoralmente alla prova. Nel frattempo, l'ex ministro Fioramonti e altri fuoriusciti grillini hanno fondato Eco, minuscolo gruppo di sostegno al governo; un secondo gruppetto di responsabili potrebbe nascere grazie all'arrivo di alcuni parlamentari di Forza Italia, forse ispirati dalla filo renziana Mara Carfagna. È quindi reale il timore di Conte, che in un'intervista paragona il suo attuale esecutivo all'ultimo governo Prodi (sostenuto dai molti partiti dell'ex Unione), che cadde proprio a causa delle tensioni quotidiane tra le varie forze politiche. In definitiva, Conte potrebbe correre il rischio di bruciarsi così alla sua seconda legislatura e rimanere con un pugno di... Sardine.

Mattia Bianco.

Galzignano Terme (Padova)

Il governo Conte /2

Se si pensa

alla poltrona

Con i climi di guerra che si affacciano sullo scenario mondiale è palese che il nostro Paese necessita essere retto da un governo autorevole e capace nel prendere le giuste decisioni e linee di condotta. Fra i tanti problemi e le divergenze che assillano la politica Italiana oggi è più che mai di attualità la necessità di una legge elettorale per far sì che il popolo dia le giuste dritte. Purtroppo stiamo assistendo al tergiversare per creare una legge che vada a colpire o danneggiare l'avversario e non per creare governabilità. Le soluzioni plausibili sono diverse quali la soglia di sbarramento non inferiore al 5%; il voto di preferenza di modo che il Cittadino decide chi lo rappresenta; il Capo del Governo (Presidente del Consiglio) deve essere designato e incaricato secondo il voto e basato sul programma elettorale e non per giochetti di palazzo come avviene da parecchio tempo. Il Capo dello Stato dovrebbe essere eletto a suffragio universale dal Popolo sovrano. Una particolare attenzione va rivolta agli scambiatori di casacca che dovrebbero essere scacciati dal Parlamento salvo che il loro partito di appartenenza non prenda decisioni diverse da quanto asserito in campagna elettorale. Oggi stiamo assistendo a saltimbanchi che passano da un gruppo parlamentare ad un altro ma che votano allo stesso modo, se uno è contrario voti contro per rispetto del proprio elettore e programma. A ragion veduta dell'andazzo attuale è ora di finirla di dire che uno agisce da responsabile per il bene del Paese quando la poltrona la fa da padrona.

Celeste Balcon

Belluno

Il film

18 regali,

grazie al regista

Poche volte capita di assistere ad un film così commovente e vero che parla del coraggio di una mamma nell'affrontare con il sorriso una malattia che stronca la vita ed un destino crudele che le toglierà la gioia di veder crescere sua figlia. Una storia famigliare struggente quella di 18 regali che stimola la sensibilità umana e tocca i più profondi valori della vita. Una grande sceneggiatura che trasporta il pensiero tanto grande quanto unico della mamma per il futuro della figlia fino alla maggiore età. Una storia di profondo amore. Complimenti al regista (Francesco Amato) e soprattutto a chi ha fatto e voluto raccontarcela. Grazie

Decimo Pilotto

Tombolo (Pd)

© RIPRODUZIONE RISERVATA