Mondiali in QatarLo sport sconfittoda nemici interniVorrei congratularmi vivamente con chi ha deciso di organizzare i Campionati Mondiali di Atletica Leggera a Doha in Qatar. Condizioni climatiche semplicemente disumane (maratonete costrette a correre di sera con più di 30 gradi e umidità al 70%). La maratona femminile è stata completata da metà concorrenti. E che dire poi dello splendido stadio dove si svolgono le gare che si riempie a malapena a metà per le gare finali? Non c'è che dire: un gran successo! Stesso trattamento meritano...