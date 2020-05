Moda

Il Tricolore

sulle mascherine

Egregio Direttore, chiedo la sua opinione sul Tricolore portato davanti alla bocca da, fortunatamente pochi, ma importanti personaggi politici. Dov'è il rispetto del simbolo nazionale? È necessario inquinare la bandiera con il respiro misto a goccioline di saliva?

C.B.

Caro lettore, capisco le sue perplessità ma esporre un simbolo a cui si dà importanza e valore non mi sembra sbagliato. E comunque meglio la mascherina con il tricolore piuttosto che nulla.

Cassa integrazione

L'Inps

non ha colpe

A seguito della mia lamentela sul Gazzettino e la sua pubblicazione in data 19.5.2020, il Direttore della sede Inps si è interessato personalmente, e con una lettera mi faceva presente che il ritardo del pagamento della cassa integrazione di cui alla lamentela non dipendeva da Inps, ma bensì da EBAV, che non ha erogato il dovuto. Pertanto chiedo di pubblicare le scuse da parte mia al Direttore della sede Inps di Padova.

Katia Serra

Invitalia

Le regole

del click day

In relazione agli articoli Click day, in un secondo assegnati 50 milioni e La denuncia: beffati dai robot nei rimborsi sanitari, intendiamo precisare quanto segue. Anzitutto è doveroso premettere che la procedura del click day applicata al bando Impresa Sicura è stata imposta dalla normativa e non scelta da Invitalia, che si limita ad applicare le leggi approvate dal Parlamento. In aggiunta a questo, crediamo sia importante specificare come si sia svolta la procedura di prenotazione dei rimborsi per avere idea che fosse sufficiente un click tempestivo per entrare nella lista degli ammessi. Per alcuni giorni prima del click day è stata tenuta online una pagina di prova in modo da consentire alle imprese di testare l'adeguatezza della propria strumentazione tecnica (tipo e aggiornamento del browser, ad esempio) e avere piena chiarezza sui dati da inserire. Proprio in un'ottica di massima semplificazione per le imprese, era prevista la sola acquisizione di tre dati: il Codice fiscale dell'impresa, quello del rappresentante legale e l'importo richiesto. Nella guida on line era contenuta la seguente indicazione: La pagina definitiva per l'invio dei dati di prenotazione sarà disponibile l'11 maggio 2020, prima dell'avvio della prenotazione fissato alle ore 9:00 dello stesso giorno. Invii effettuati prima delle 9:00 non saranno ricevuti. Le imprese potevano, quindi, precompilare la pagina e aspettare le ore 9:00 per il click. Ciò spiega la quantità di invii a ridosso delle 9 e conferma la possibilità di concludere un click manuale entro un secondo dalle 9. Anche il capthca, come gli altri dati, poteva quindi essere precompilato prima delle 9 e, in ogni caso, si trattava di un captcha semplificato senza, ad esempio, la lettura di un testo da riprodurre e finalizzato a ricordare che non si dovevano utilizzare robot (non sono un robot). Specifichiamo, infine, che l'utilizzo dei robot può essere indagato analizzando le prenotazioni pervenute e, ove ciò fosse rilevato, le imprese potranno essere perseguite.

L'Ufficio stampa di Invitalia

Lingue/1

L'inglese

e il latinorum

Grazie per l'Intervento di Silvio Testa a proposito dell'uso dei termini inglesi nella lingua italiana, che si conclude con un severo giudizio, anche sui giornalisti. Anche quelli del Gazzettino? In chi lancia i termini inglesi c'è il tentativo di nobilitare i propri provvedimenti... È la logica dell'imbonitore, del venditore di pentole, che fa leva sul diffuso senso di inferiorità di noi italiani e che mira più a confondere che a convincere. L'inutile inglese di oggi altro non è che il latinorum di don Abbondio, usato per annebbiare le idee del povero Renzo Tramaglino. Ma la cosa che più dovrebbe far riflettere è come questa pratica, un poco truffaldina, vera cinghia di trasmissione sciatta e spensierata siano i giornalisti. Condivido pienamente. Prima gli Italiani? Meglio: prima l'italiano! La lingua con la quale la città più magica del mondo si chiama Venezia e le montagne più belle Dolomiti! Non facciamo i pappagalli dei ricconi. Noi abbiamo molto di più!

Natale Trevisan

Lingue/2

I termini

traducibili

Argomentando l'evento pandemico si sentono apostrofare, specie in tivù, le varie dinamiche del bestiale virus con vocaboli stranieri: lockdown, droplets, cluster, plll, red zone, movida, happy hour, covid free. Ne abbiamo già di abbastanza nella nostra comunicazione interpersonale di vocaboli extraitaliani che da Veneto e Italiano mi chiedo se non siamo in grado di tradurre simultaneamente nella nostra lingua madre queste forme lessicali esterofile aggrappandoci a locuzioni anglofone e non. La comunicazione, comprensione e trasmissione massmediatiche di usare delle alloctonefonie non gioverebbe di certo al subitaneo recepimento dell'ascoltatore comune, eccetto di sfogliare prontamente alla mano un dizionario bilinguistico.

Giancarlo Lorenzon

Opere

Facciamoci controllare

dagli stranieri

L'Europa forse ha aperto il cuore e i cordoni dalla borsa, ma io sto pensando al futuro di questi soldi. Penso al cane che spezza la catena e impazzisce. Ma se arrivano questi fondi una idea da vecchio europeista io ce l'avrei! Bisognerà togliere l'appetito ai tanti, sbarazzarsi a ogni passo dalla burocrazia e perciò suggerisco che per qualsiasi lavoro superiore a tot euro (soglia bassa mi raccomando) ci si muova con un commissario tipo Genova, ma con un vice commissario europeo di nazionalità austriaca, o danese, o svedese, o olandese! Così si fa l'Europa. Senza paura di confrontarsi da vicino con chi non ci ama e sono sicuro che qualsiasi commissario con a fianco tale collega controllore cercherà di dare il massimo e fare le opere nel minor tempo possibile perché l'Italia si rimetta subito in piedi.

Eugenio Campion

Digitale

Non facciamoci

influenzare

Al centro ci deve essere sempre una formazione tradizionale, ma, attenzione non insistiamo troppo perché l'eccesso di questa può inibire la creatività. Uno schema rigido rende ruvida la creatività! Bisogna chiedersi il perché delle cose, come fanno i bambini. Perché...? è la parola magica che mette in luce la meraviglia della creatività, la percezione della realtà. Poniamo attenzione però, al Golia dei nostri tempi, ovvero a quella macchina, costruita dall'uomo stesso. Questa macchina è insaziabile nel divorare valanghe di dati e informazioni, digeriti in un baleno a produrre intelligenza artificiale. Non facciamoci influenzare troppo da questi strumenti digltali (l'on line va di moda oggi nella scuola) perché l'Homo sapiens perde l'uso della penna, non sa più scrivere, e l'uso della comunicazione verbale si farà più debole. In tal modo mettiamo in gioco valori morali ed etici contrapposti all'intelligenza del softwere. Attenzione! Non dobbiamo approfittare di questi strumenti che creano stupore creativo perché la chiave del futuro sarà il quoziente emotivo in parallelo al quoziente intellettivo. Da qui otteniamo il vero Homo sapiens che farà brillare i valori morali contrapposti all'intelligenza del p.c. Un buon articolo di giornale e un buon libro sono la medicina valida per tenere in allenamento il cervello alla produzione di nuove idee e progetti futuri.

Giuliano Paganin

Gaffe

Politica

e professionalità

Circola un tweet che critica il modo in cui viene selezionata la classe politica, sostenendo che per fare carriera troppo spesso basti l'appartenenza al partito, alla corrente, la fedeltà acritica al capo. In realtà a generalizzare spesso si sbaglia, se pensiamo anche a personaggi sicuramente esperti, per esempio Bonacini e Zaia. Ma vi sono anche altri che a me sembrano incredibili per il ruolo e la responsabilità che hanno e gli errori che fanno. Mi ha colpito la cosiddetta gaffe dell'assessore alla sanità lombardo, che in TV ha spiegato il coefficiente 0,50 di contagio, affermando che ora è difficile prendere il virus perché bisogna essere in contatto contemporaneamente con due contagiati! Se penso che il bilancio di una regione è al 70/80% sanità, in una regione di circa 10 milioni di abitanti, circa quanto la Svezia, la cosa mi preoccupa. Non è vero che un assessore alla sanità debba essere un medico, basta che abbia un buon consulente, ma deve padroneggiare dei concetti basilari di gestione di una organizzazione complessa. Così un ministro per lo sviluppo economico non può essere alieno rispetto al mondo dell'economia e dell'impresa. È così che mi ha impressionato un altro caso: la presa di posizione contro Arcelor Mittal, ossia l'acciaieria di Taranto, in difficoltà sopratutto perché il mercato è fermo, sopratutto l'industria dell'auto che costituisce lo sbocco principale della sua produzione. Il ministro non ha concesso proroghe alle scadenze concordate, ma imperiosamente ha proclamato che la società deve rispettare gli impegni contrattuali anche quanto al mantenimento dell'occupazione e alla bonifica del territorio. Una volta ai tempi di Roma antica e prima si parlava di cursus honorum. Ora, a mio parere, siamo arrivati o all'ignoranza o alla demagogia.

Aldo Mariconda

Turismo

Vendesi

corridoi

La Grecia il 15/6 riaprirà al turismo: 29 i paesi europei ed extraeuropei a cui sarà consentito di recarsi in Grecia ma non ci sarà certo l'Italia. Tranquilli, ci sarà invece la Germania che tante premure ha avuto nei confronti del popolo greco in un recente passato. L'Austria non vuole aprire all'Italia, idem la Svizzera così come la Croazia. Si stanno creando delle proprie e vere vendite di corridoi turistici tra paesi europei che ci relegheranno al semplice ruolo di spettatori. Il governo italiano, dopo aver clamorosamente e imperativamente fallito internamente nel sostenere e proteggere uno dei pilastri dell'economia italiana come il turismo abbandonandolo di fatto a se stesso, ora dimostra tutta la sua incapacità ed inconsistenza politica a livello internazionale permettendo appunto all'Unione Europea di avallare ciò che sta già succedendo. Purtroppo, mentre molti paesi europei contabilizzavano i propri contagi e decessi contemplandoli in una vera e propria azione di marketing sempre monitorata, noi nei nostri numeri includevamo di tutto e di più con il risultato che l'Italia è ora agli occhi di tutti la Wuhan europea.

Riccardo Ventura

Centri estivi

Vietati

ai sessantenni

L'ultima ordinanza del Veneto in relazione agli accompagnatori dei bambini nei centri estivi, specifica che non devono essere superiori ai 60 anni. In questo modo si tagliano fuori praticamente tutti i nonni ma anche molti zii e forse anche qualche genitore. Si torna punto e a capo, se i genitori non possono andarli a prendere perché lavorano chi mandiamo a prenderli, un estraneo, del quale non conosciamo le abitudine e le frequentazioni? Inoltre così si continua a mettere in difficoltà le famiglie perché, se i genitori non possono, alla fin fine se ne dovranno interessare sempre e comunque i nonni. Forse gli esperti della Regione non sanno che i nonni già prima risultavano indispensabili ma ora che non c'è più la scuola sono l'unico supporto rimasto, Le problematiche nell'ambito famigliare poi sono molteplici, ci può essere un genitore solo, o un imprevisto che ti impedisce di andare a prelevarli in un determinato giorno, ecc. Spero poi che queste odiose discriminazioni in base all'età siano tolte, prima di tutto perché un sessantenne può essere molto più in salute di un cinquantenne, poi perché trovo assurdo limitare qualsiasi libertà in base all'età, mi sembra che da nessuna parte la Costituzione lo possa prevedere. Eventualmente il tutto deve essere gestito tramite il distanziamento, eventuali mascherine e il buonsenso di cui i nonni anche grazie alla loro esperienza non difettano certo.

Antonio Albertin

© RIPRODUZIONE RISERVATA