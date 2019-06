CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mini bondNon protestatese poi ci perdeteSi fa un gran parlare di questi mini bond di cui parla il Governo. Ma ci sono già: nel 2016, ultimo dato disponibile, ne sono stati emessi per 8600 miliardi euro, per il 73.9% da piccole e medie industrie. Sono titoli di fiducia che i risparmiatori acquistano nella speranza di avere un utile. Questo è mercato, con tutti i rischi che ne comporta. Chi si affida a questi mini bond non venga poi a protestare se l'azienda su cui ha investito è fallita. Si prenda invece dei sicuri titoli di stato o dei...