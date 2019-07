CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MigrazioniIl grandedisegnatoreOrmai non credo ci siano più dubbi. Haftar ha attaccato Serraj e ha bombardato strade caserme e aeroporti. Si noti bene: aeroporti, non porti. In realtà non gli interessava assolutamente niente di questi obiettivi: solo fumo negli occhi. Il vero bersaglio era il campo profughi, colpito pochi giorni fa con precisione chirurgica. Strane coincidenze si sono subito verificate. 1. Serraj dichiara che rilascerà tutti i profughi ospitati nei campi: qualcuno dubita che si imbarcheranno tutti per l'Italia? Solo...