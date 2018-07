CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MigrantiSiamo coraggiosiper delegaL'articolo del dottor Carlo Nordio (pubblicato nel Gazzettino del 28/06/18) è ottimo per quanto riguarda l'analisi del problema migranti, ma secondo me irrealizzabile la soluzione che propone, cioè quella dell'inevitabilità del male. E non perchè non sia possibile, ma perchè nessuno Stato, e tantomeno l'Europa, metterebbero in atto le misure drastiche sotto intese dal dottor Nordio. Il motivo è semplice: è più facile dichiarare guerra a una nazione, che rispedire indietro gli scafisti (che trasportano...