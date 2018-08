CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MigrantiSequestriamo le navie affondiamolePenso che per Aquarius & C sia ora di finirla! Questi finti volontari pagati e manovrati da qualcuno, debbono convincersi una volta per tutte che è inutile salpare e raccogliere migranti sottocosta di Libia, perché sanno benissimo che i porti son chiusi! Ma no, questi testardi, vogliono che gli Stati calino le brache facendo leva sul ricatto morale! Ed io che faccio parte di uno Stato ricattato, sento crescere in me lo sconcerto e ancor maggiore diffidenza verso questi sciacalli che si permettono...