MigrantiLa tragediain BielorussiaOrmai ha superato i limiti della incredulità quanto sta accadendo ai lontani confini fra Bielorussia e Polonia. Seguo con lo spirito e gli occhi di chi da anni vede questa questione migranti nelle nostre prime pagine come uno dei problemi più gravi del nostro paese. Ma come? Se uno si avvicina a noi col barcone e staziona in mezzo al mare ecco arrivare angeli azzurri, alias queste Ong che li raccolgono e...