MigrantiLa civiltà europeanon può scomparireIl fenomeno dei migranti cominciato il 7 marzo 1991 con l'arrivo in Italia di un mercantile carico di 27.000 giovani albanesi, sta mettendo in crisi la stessa unità europea, mettendo a nudo l'ingenuità di uomini come Schuman, Spaak, De Gasperi, Adenauer ed altri pochi sognatori che pensavano fosse possibile creare quasi uno stato unico in un continente i cui i vari popoli per secoli si erano scannati l'un l'altro. Ognuno entrò nell'Unione con la speranza di guadagnarci qualcosa non certo per...