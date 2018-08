CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MigrantiL'opposizioneaiutiChe la politica ci abbia abituato alle affermazioni più strampalate, dovremmo anche essere abituati; ma che chi si dà da fare per difendere i nostri confini sia tacciato di sequestro di persona, non ha solo del paradossale ma addirittura dell'assurdo. Tali persone sono venute volontariamente, non abbiamo imposto noi di venire; chi blatera con dichiarazioni assurde e critiche non costruttive, si chieda cosa ha fatto il suo partito fino ad ora che è stato al governo e che se continua così perderà anche quei pochi...