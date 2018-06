CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MigrantiIl segnaledi SalviniPer gli infallibili del politicamente corretto, è sufficiente che un governo comunitario decida di dire basta all'accoglienza immigratoria sine die, per considerare l'abiura meritevole del disprezzo universale. Come si sta verificato con Salvini, per non aver concesso alla nave ogm Aquarius di sbarcare sulle nostre coste alcune centinaia di immigrati raccolti appena fuori dalle acque territoriali libiche. Apriti cielo! Tv e stampa a dipingerlo come un cinico mostro da abbattere, malgrado sia stata una decisione...