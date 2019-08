CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Migranti / 1La solidarietàsolo a distanzaL'Onu prevede entro il 2050 circa cinquanta milioni di profughi climatici solo dall'Africa. Spaventati da tale prospettiva i nostri politici affermano: Aiutiamoli a casa loro. È uno slogan che piace a tutti, da Renzi a Salvini, ma, se da domani iniziassero a moltiplicare gli investimenti per aiutare i Paesi africani in difficoltà, gli effetti sarebbero visibili non prima di 20-25 anni. È giusto aiutarli, è giusta la cooperazione, ma quello slogan per il problema di oggi non serve a niente. È...