Mestre

Mercato

senza regole

Ieri per problemi non attinenti alla spesa nel mercato, mi sono spostato da Marcon a Mestre. Passando da Coin e verso via Fapanni mi si sono rizzati i pochi capelli che ho in testa! Ho detto a mia moglie: ma qui siamo come sul lungomare di Napoli, o in quei posti fotografati e riportati nei vari telegiornali di assembramenti di persone in modo incredibile! Ora penso che così come si chiudono e regolano i centri commerciali, ci sia bisogno di regolare anche questi mercati che richiamano migliaia di persone, bisognerà diluire fortemente i banchi, con entrate e uscite obbligatorie, magari distribuendoli su più piazze con raggruppamenti omogenei di merceologia, insomma diluire, diluire, distanziare, incolonnare in sensi unici le centinaia di persone che oggi ho visto incrociarsi e sbattersi addosso in maniera proprio contraria agli insegnamenti per combattere il COVID!

Eugenio Campion

Padova

Strade sporche

ma noi paghiamo

Tempo fa, forse un paio di settimane o più, ho letto un articolo su Il Gazzettino che riportava la dichiarazione di una Assessora Comunale di Padova che preannunciava il piano comunale per la raccolta delle foglie cadute sulle strade. Orbene, io abito nella zona di Città Giardino e di raccolta foglie non ho visto nulla. Alcuni marciapiedi sembrano sentieri dei Colli Euganei. Coprono la sede pedonale, anche buche e dislivelli, con pericolo di inciampo per chi transita. Fortunatamente non piove altrimenti avremo anche il rischio di scivolare. Unici sporadici interventi sono quelli di alcuni addetti che con soffioni meccanici spostano le foglie da alcuni marciapiedi alle aiuole, dove ci sono. Oppure ci sono alcuni immigrati che con la motivazione di integrarsi scopano alcune strade, a scelta mirata, sperando in una qualche offerta dai passanti. In compenso oggi ho ricevuto la terza fattura TARI da AcegasApsAmga S.p.A. che si presenta come gestore del servizio raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade. C'è tanto da fare e qualcuno che ha delle responsabilità dovrebbe intervenire con fatti e non parole.

Roberto Pertotti

Covid

Stiamo meglio

che a Milano

Una mia nipote, di anni 27, laureata in medicina, lavora in una farmacia di Milano. Dal Polesine a Milano in piena bagarre Covid. Doveva sposarsi, ha dovuto rimandare di un anno. Se gli domando qualcosa mi dice che noi in Veneto siamo in paradiso e di non ascoltare mai la televisione. Spegnila che stai meglio. Ha ragione?

Enzo Fuso

Proposte

Una rivoluzione

necessaria

Leggo l'editoriale a firma Paolo Balduzzi, riguardante la rivoluzione necessaria all'Italia. In parte sono d'accordo con il giornalista che propone alcune risoluzioni per arrivare alla rivoluzione di cui l'Italia ha bisogno. Vengono indicati tre punti, però per quanto attiene il secondo denominato progettualità mi sembra che si rimane su un piano aleatorio cioè una enunciazione di principi quando per esempio si parla di lungimiranza, fantasia, capacità di visione però non si va al concreto cioè non si enunciano le proposte sostanziali che dovrebbero favorire questa rivoluzione. Ritengo allora di elencare una serie di provvedimenti che potrebbero agevolare la rivoluzione di cui ha bisogno l'Italia: a) riforma della giustizia con accorciamento dei tempi processuali attraverso due e non tre percorsi per la definizione dei processi cioè 1° grado e Cassazione eliminazione del secondo grado. b) eliminazione concreta di leggi e leggine, a volte contrastanti fra loro che rappresentano un intoppo per la realizzazione dei progetti messi in campo, magari mettere in uso un linguaggio giuridico comprensibile per la gran parte dei cittadini evitando di andare anche per problemi banali dall'avvocato quindi allungando i tempi della realizzazione che poi è il terzo motivo citato dal giornalista. Balduzzi riferisce che le idee non mancano però bisogna elencarle. Nella vicenda Covid quello che balza agli occhi del cittadino è che difronte alla richiesta delle varie Regioni di autonomia decisionale poi quando succedono questi imprevisti nessuno decide in concreto e tutti aspettano che a farlo siano gli altri. Per attuare una vera rivoluzione, innanzi tutto bisogna definire senza equivocità i ruoli di tutti i protagonisti che sono compresi nell'ingranaggio dello Stato e poi agire di conseguenza.

Romano Giuliano

Stragi e religione

Libertà di stampa

con o senza limiti?

Ad emozione ormai riposta, vorrei soffermarmi su un tema che dovrebbe andare al di là della momentanea reazione mediatica. Dopo il sanguinoso, plurimo delitto compiuto dagli estremisti islamici a Parigi nel 2015 e, più recentemente, dopo la decapitazione del docente francese che aveva mostrato agli allievi le vignette su Maometto, si è avuta in tutta Europa una vigorosa reazione di condanna, invocando la libertà di stampa. Fermo restando il naturale, umano, direi anche doveroso raccapriccio per la disumanità e la crudeltà messe in atto dagli assassini dei due episodi, vorrei che mi fosse consentito esprimere, a distanza ormai di sicurezza dal generale moto di solidarietà verso le vittime nei momenti caldi, una valutazione dissonante dal generalizzato conformismo con cui sono stati giudicati i citati episodi. Il ribrezzo verso le sanguinose vicende è stato unanimemente espresso in nome della sacrosanta libertà di stampa, al cui valore assoluto non sarebbe possibile rinunciare per non ledere i principi su cui poggia la nostra cultura europea. Ebbene, a mio parere, vanno fatte due preliminari considerazioni, a cui non mi sembra sia stata prestata la benché minima attenzione nella immediatezza degli eventi: la prima è che per l'Islam è profondamente peccaminosa la rappresentazione iconica di Allah, così come del suo Profeta Maometto; la seconda è la constatazione della numerosa presenza di credenti islamici che popola, oltre al resto d'Europa, anche la Francia. Sappiamo tutti come l'Islam sia profondamente sensibile rispetto a qualsivoglia pratica, legittima invece per i Francesi, di riproduzione delle proprie figure di culto e che chiunque la metta in atto compie un oltraggio alla loro religione. Per questa ragione, che una rivista satirica decida di svillaneggiare il Profeta dovrebbe rappresentare, in ogni caso, un comportamento che va definito come vilipendio della religione islamica. Che la cruenta e delittuosa reazione degli estremisti vada condannata è fuori di discussione; ma essa andrebbe condannata con la motivazione che non è concepibile reagire ad un vilipendio commettendo un così sanguinoso delitto. Di conseguenza, la libertà di stampa non dovrebbe essere invocata, così come non c'entra nessun altro tipo di libertà. E sorprende che, proprio nella patria di Voltaire, questa distinzione non sia stata fatta. Così come stupisce che si siano accodati, non tanto alla solidarietà che appariva doverosa, ma all'utilizzo dell'argomentazione pro libertate, anche tutti gli altri civili Paesi europei.

Giorgio Bido

© RIPRODUZIONE RISERVATA