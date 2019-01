CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MercatoSenzaprospettiveUna analisi comparativa ci permette di accostare il nostro periodo storico all'ellenismo decadente, quando saltarono tutti i rapporti morali e politici e nel contempo paragonare la romanità con il suo severo realismo, la disciplina e la rigidità protestante alle prospettive per il nostro futuro. Infatti già da tempo si sarebbe potuto e dovuto riconoscere nel passato quelli che dovrebbero essere i presupposti per i tempi moderni. Si contrappongono infatti un mondo materiale ed uno idealista, un mondo di cause ed uno di...