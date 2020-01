Memoria

Non basta

il rumore

Per la giornata della Memoria si sprecano parole e le iniziative molto numerose danno visibilità a tanta solidarietà per condannare chi reprime la libertà dell'uomo. Questo però non deve essere solo un rumore per apparire, l'odio ed il razzismo si vincono solo con l'onestà e l'equità sociale. Finché i governi non faranno scelte opportune, solidali ed eque la disparità aumenterà provocando disagio e guerre.

Ten Pileight

Pordenone

Prostituzione

Meglio in negozio

che all'aperto

Leggo su Il Gazzettino della chiusura di una sala massaggi cinese in via Cavallotti a Mestre, per problemi di prostituzione. Personalmente, senza mai essere un fruitore dei favori delle fanciulle del caso, mi permetto di dire che sono assolutamente a favore di questi bordelli mascherati, dove nulla si vede, che immagino paghino anche tasse per asporto rifiuti, affitto, luce, acqua, gas, certamente faranno una qualsivoglia dichiarazione dei redditi, ecc. Fermo restando che non ci deve essere costrizione nelle prestazioni erogate, piuttosto che il mercimonio di prostitute, travestiti, protettori e tutta la malavita associata (spaccio, furti, rapine varie) che si associano alla presenza in via Piave e limitrofe di queste donne, non ultimi i quotidiani bisogni corporali che si vedono tutti i giorni, con annessi problemi di igiene e salute pubblica di personaggi notturni. I benpensanti troveranno poveri pretesti per obiettare, ma, stante che la prostituzione esiste da sempre, in Paesi evoluti è accettata, tollerata e regolamentata, dovendo scegliere tra i due aspetti dichiaro di preferire esistano i bordelli, cinesi o meno. Credo quindi sarebbe ora e tempo di adeguare le leggi, con buona pace di chi la pensi diversamente.

Mirco Cercato

Emilia Romagna

Ma quale debacle

per il centrodestra?

Ma quante stupidaggini, chiaramente veicolate, si sentono oggi dopo le elezioni in Emilia Romagna: parlano di debacle di Salvini e del centro destra, quando Bonaccini vince con 6/7 punti sulla Bergonzoni, dimenticando che la Sinistra governa da più di 70 anni, ed essere arrivati a contendergli il potere per pochi punti mi sembra una vittoria. La sinistra festeggia qualcosa che già aveva in tasca e si asciuga il sudore della morte (politica) schivata per poco, avevano il terrore di perdere ed hanno dovuto chiedere aiuto al pesce azzurro (le sardine). Nelle trasmissioni televisive (teleguidate) si parla poco che il centro destra ha portato via un'altra regione rossa governata dai comunisti da decenni e non si dice che tutto il Nord è governato e guidato saldamente dalla Lega di Salvini; ma di quale debacle, di quale sconfitta stiamo parlando, e adesso ci divertiamo con la sparizione del Movimento Cinque Stelle maggioranza relativa in parlamento e nel Governo e avanti tra poco con le prossime Regioni da confermare e da conquistare.

Giuseppe Cagnin

Australia

I metodi

per spegnere

L'incendio in Australia è stato uno degli eventi più catastrofici della storia mondiale, ad agevolare è stato sia la siccità, che la facilità dell'infiammabilità dei boschi. La cosa che più mi ha colpito sono i pompieri, eroi a testa bassa, avanti sempre, grazie. Quello che mi ha lasciato perplesso sono le difficoltà nello spegnere i fuochi, nel mio piccolo capisco che sia arduo ma, dico, scoppia un incendio in un bosco come si fa? Come si faceva 10 anni fa, come si faceva 20 anni fa, 30 anni fa. Possibile che non ci siano stati miglioramenti? Credo di sì, qualcosa sarà cambiato ma visto il risultato ancora dubito. La mia rabbia, sì rabbia va nei confronti della ricerca, quanto si è investito in questa? Per esempio ESA, NASA, quanto hanno speso in un anno per cercare di andare nello spazio alla scoperta di Marte, quanto spendiamo per mandare 10 uomini nella base spaziale, allora penso, è più importante investire fondi in un pianeta che non conosciamo o spenderli per quello in cui viviamo?

Alberto Pola

Risposta

Chiarimento

sui medici

In riferimento a una mia lettera di critica del sistema sanitario, mi sembra giusto precisare alcune cose. Innanzitutto che le mie parole non escludono che vi sono Dottori, Infermieri ed Operatori Sanitari che svolgono con professionalità ed umanità il proprio lavoro. Nomi e fatti che riguardano la mia esperienza li ho già fatti in sede sanitaria. La mia lettera rispecchia sì la mia storia ma anche quella di molti, le cui testimonianze ho raccolto all'interno del mio sito, e pure quelle di coloro che non ho potuto rendere pubbliche proprio perché facevano nomi ben precisi. A parte le critiche che sono sempre ben accette in quanto ritengo libero il pensiero di ognuno di noi, logicamente sempre nel rispetto altrui, esprimo la mia soddisfazione per aver suscitato tanto interesse per un aspetto così importante nella vita di ciascun cittadino. Comunque se vi sono tante voci contro e sicuramente ve ne sarebbero molte di più se tutti coloro che hanno subito ingiustizie in situazioni di malattia denunciassero apertamente, bisognerebbe che più di qualcuno ai vertici si ponesse le giuste domande per migliorare realmente il vigente sistema sanitario.

Barbara Crosera

Televisione

Troppi dettagli

nella cronaca nera

Da compartecipante del servizio pubblico radiotelevisivo, mi sono domandato perché mai la Rai giornalmente somministra, ripetutamente, a noi fruitori una razione di cronaca nera con misfatti di ogni genere compresi gli atti di terrorismo. E non più come informazione semplice, ma con una tale dovizia di particolari e tecnicismi, buoni per gli allievi di una scuola di polizia. Il diritto di cronaca così concepito, confesso, a me appare pericoloso, perché veicola messaggi non filtrati ad un vasto pubblico di grandi e piccini, con anche personalità fragili di buona o di cattiva volontà. Un insieme di individui non sicuramente omogeneo, che in maniera subliminale o diversamente può essere indotto, per emulazione, a ripetere crimini già visti. Non di meno la numerosa casistica di delitti che giornalmente si arricchisce di varianti, può indurre a comportamenti asociali o ad acquisizione di informazioni, prima sconosciute, per crimini di ogni genere, perfino contro la sicurezza nazionale. Dunque, informazione sì ma senza esagerare nei contenuti e nei tempi di visione/ascolto.

Giuseppe Cancemi

