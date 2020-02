Memoria e Ricordo

Due giorni simbolo

occasione di scontro

Ho seguito il discorso del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'ho molto apprezzato; peccato che il Giorno della Memoria e quello del Ricordo, anziché riunire gli italiani per ricordare le vittime innocenti, siano occasione per recriminazioni, odi e rancori. Il 27 gennaio di ogni anno, ricorre Il Giorno della Memoria per celebrare e commemorare le vittime dell'Olocausto; la più grande tragedia europea del secolo scorso. Il 10 febbraio di ogni anno, si celebra il Giorno del Ricordo, per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e del dramma dei profughi. Ma, anziché partecipare uniti alle due commemorazioni, parte delle forze politiche di destra e di sinistra si scontrano e si dividono. Ritengo non sia giusto che una parte di simpatizzanti della sinistra cerchino di giustificare le foibe come reazione alle atrocità compiute precedentemente dai fascisti; a mio avviso, un eccidio non ne giustifica un altro. Nel 1945, le tensioni vendicative degli slavi contro gli italiani, considerati tutti fascisti e responsabili delle loro sofferenze, sostenute dal piano di conquista nazionalista slava e comunista dei titini, hanno provocato i crimini e gli orrori delle foibe. Furono infoibati italiani di ogni classe sociale, di ogni idea politica che non fosse quella del comunismo staliniano, anche partigiani che non intesero seguire il piano di conquista di Tito. Si è trattato di un nazionalismo comunista che voleva sostituirne uno fascista. E in entrambi i casi sono stati uccisi e umiliati troppi innocenti. Il principio che, per vendicare un eccidio se ne compie un altro, è ingiusto e immorale. Avrebbero dovuto pagare solo i responsabili di quegli orrori, ed invece Non vanno certamente scordate le atrocità compiute dai fascisti italiani contro le popolazioni slovene e croate e devono essere condannati dalla storia i responsabili; ma devono essere ugualmente condannate quelle perpetrate da Tito contro gli italiani. Soprattutto, non dovrebbe essere permesso che i due Giorni simbolo siano occasione di divisione e di odio perché se ne sono appropriate le due fazioni politiche contrapposte. Abbiamo bisogno di pace e solidarietà.

Giorgio Massignan

Connazionale in Cina

Quanto ci costa

l'aereo militare?

C'è un giovane connazionale bloccato in Cina con la febbre. Per precauzione non è stato imbarcato nel primo aereo organizzato una settimana fa per il rientro di qualche decina di italiani. Le verifiche successive hanno escluso che sia Coronavirus, quindi è affetto da influenza o da qualche patologia che può generare febbre (qualche banale infezione da curare con antibiotici). Eppure si mobilita un aereo militare, con relativa organizzazione e spese, per andarlo a recuperare. (200.000 o più? Vorrei saperlo). Mi chiedo perché allora, se un connazionale non è ammalato gravemente, si debbano spendere tanti soldi, nostri, per andarlo a prendere e portarlo a casa. Potrebbe fare quello che fanno in molti, e cioè con un viaggio un po' più lungo, a sue spese, se non ci sono voli diretti, via terra e poi triangolato con altri scali, venirsene a casa con i suoi mezzi come fanno in moltissimi che rientrano dalla Cina. Intendiamoci, aiutare un connazionale in difficoltà non mi scandalizza, ma se è davvero in difficoltà. Accade invece molto spesso che nostri connazionali incorrano in problemi vari, anche di salute, spesso più gravi, in giro per il mondo, ma mi sembra che più o meno tutti debbano arrangiarsi da soli o con le assicurazioni private e non gravando sulle casse pubbliche. Non mi risulta che ad ogni Sos parta un velivolo militare a recuperare chi ha la febbre! Ad una persona che conosco accadde di farsi male, ma male, all'estero, ma furono i familiari ad organizzare il rientro, con la copertura assicurativa del viaggio e parte di tasca loro, ed era una cosa molto più seria di qualche linea di febbre. (Perché non partì un velivolo militare? ). Questi interventi, sbandierati ai quattro venti con lo scopo di far vedere l'umanità e la protezione del nostro Governo, sono odiosi proprio perché evidenziano invece la disparità di trattamento che subiscono molti connazionali rispetto a questo caso, caso che serve solo a propagandare l'attuale buon governo, non certo perché necessario. Lo stesso governo che poi lascia morire gli indigenti italiani che non hanno i soldi per comprarsi le medicine. Mi vergogno di questo Paese.

Dott. Claudio Scandola

Il gonfalone di San Marco

Perché negare

sè stessi?

A margine dell'intervento di un Vostro lettore, in merito al presunto abuso dello storico Gonfalone di San Marco, mi permetto qualche riflessione. Risulta difficile comprendere come mai questo vessillo, risalente al XIII secolo, generi una sgravedole sensazione quando lo si vede esposto nelle proprietà private oppure negli studi televisivi, proprio come se si vivesse dentro un enclave straniera. Posso azzardare una spiegazione supponendo che, tale fastidio, possa scaturire da una parziale conoscenza del dato storico oggettivo. La Civiltà Veneta non è l'invenzione recente di qualche partito politico, è una realtà storica originatasi più di 30 secoli fa. Già a partire dal IV secolo a.C. gli abitanti di questa Terra si qualificavano come VENETKENS (cioè Gente Veneta, nell'incisione della Stele di Isola Vicentina). Lo storico greco Polibio scrive dei Veneti dell'Alto Adriatico già nel II sec. a.C., mentre Tito Livio scrive di Gens universa Veneti appellati. La Terra dei Veneti, dapprima denominata Venetorum Angulus fu in seguito chiamata Regio X Venetia et Histria a partire dal primo Imperatore Romano, Caesar Octavianus Augustus. Dal termine Venetia nascerà il Ducatus Venetus che evolverà nella millenaria Serenissima Repubblica di Venezia la quale, a partire dal XV secolo e per quasi 400 anni, ricostituirà il territorio della X Regio sotto la sovranità dello Stato Veneto così come si legge ancora inciso negli antichi cippi di confine. Non c'è da stupirsi se un Popolo, che non ha mai cambiato nome in più di 3000 anni, senta ancora viva e forte la sua identità, la sua storia, la sua lingua e la sua cultura che esprime in una forma mentis che tuttora distingue i Veneti in tutto il mondo. Perché i Veneti dovrebbero negare sé stessi? A chi gioverebbe tutto ciò?

Andrea Davanzo

San Biagio di Callalta (TV)

