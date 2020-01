Mattarella

La lezione

di Piersanti

Voglio iniziare l'anno nuovo con la commemorazione del 40esimo dalla morte per mano oscura di Piersanti Mattarella. Voglio sposare il suo pensiero quanto si insediò a governare la Sicilia nel lontano fine anni settanta. Lui disse allora che per far rinascere l'Isola servivano due tre cose: debellare la corruzione e la mafia, e il sottosviluppo. Ebbene a distanza di questi decenni passati, non è cambiato tanto; abbiamo le stesse cose sia al Nord ed in maggiore presenza al Sud. Il sottosviluppo? Basta vedere tanti quartieri malfamati da Napoli in giù, dove quando si fa una retata per debellare la piccola illegalità, tutti si scagliano contro la polizia. Quindi abbiamo i nostri rom in casa. E poi, la corruzione e le mafie, ancora da estirpare. Il lavoro ci sarebbe o si potrebbe creare, però manca la cultura per sconfiggere queste piaghe. Mattarella aveva visto bene e l'hanno fatto fuori. Non si vuole cambiare?

Francesco Pingitore

Pd

Una rifondazione

comunista

Pare che i massimi esponenti del Pd riuniti dal segretario Zingaretti in conclave, non a caso in un'abbazia cistercense, debbano serrare i ranghi per promuovere una rifondazione del Partito Democratico. In vista sembrano esserci la riammissione dei fuoriusciti di Leu, il ritorno nelle piazze a fianco delle sardine e degli ecologisti alla Greta Turnberg, la lotta al neoliberismo, insomma un recupero dell'anima perduta del vecchio Partito Comunista Italiano. Se fra gli obiettivi fosse ricompreso anche l'assorbimento della sinistra del Movimento 5 Stelle, il nuovo Partito rifondato dovrà probabilmente fare proprie idee quali giustizialismo e panpenalismo, anticapitalismo, decrescita felice, sovranismo, statalismo, assistenzialismo, proporzionalismo. In estrema sintesi un bell'abbandono della tradizione della sinistra socialdemocratica europea. Auguri!

Umberto Baldo

Politica

Sedotti

dai venditori

Vorrei rispondere a quanto scritto, in data 8 gennaio, dal Signor Parissenti che, a mio modo di vedere, ha riassunto nelle ultime righe il problema dell'Italia. Premettendo la mia pochezza in politica, credo che la stessa abbia trovato, nel discutibile operato di Berlusconi, la fine del suo significato. Siamo alternativamente nelle mani di prime donne che non disdegnano qualsivoglia strategia, anche rinnegando precedenti posizioni (attività praticata frequentemente negli emicicli) pur di mantenere o recuperare la famigerata poltrona. E come le prime donne, i politici paiono ossessionati dal consenso immediato con uno sfrenato uso dei social al punto che il loro operato sembra avere come fine ultimo il proprio interesse piuttosto che quello della comunità. L'esiguità intellettuale e culturale ha determinato l'incapacità di diversificare l'autoritarismo dall'autorevolezza. Da qui ha origine lo scagliarsi, da qualsiasi posizione, l'uno contro l'altro armati con un fraseggio spesso inopportuno. Da entrambe le parti si demonizza alternativamente l'operato dell'avversario: essere all'opposizione autorizza a dichiararsi in possesso della miracolosa strategia atta a risolvere in un batter di ciglia, le sorti di questo miserrimo paese. La mia convinzione è che siamo sedotti, non governati, da venditori di parole che testimoniano, viste le condizioni in cui lo stato affoga, quanto vacue e prive di concretezza esse siano.

Mariangela Zilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA