Desidero rilevare che il Presidente Zaia, che stimo moltissimo, ha sbagliato ad aver tolto l'obbligo di portare la mascherina quando si esce da casa. Già ci sono persone che non la portano perché secondo loro non è necessario. Quindi dico al Presidente di ripristinare l'obbligo di mettere la mascherina quando si va fuori casa.

Giuseppe M.

Nell'inserto di un noto quotidiano italiano, un ampio reportage era dedicato al razzismo in Francia, e venivano riportate testimonianze di donne immigrate di seconda generazione da paesi africani le quali contestavano in toto il sistema sociale francese e che naturalmente venivano dipinte come paladine del giusto e sacerdotesse della verità assoluta. Ora, lo stesso giornale si mostrava con tutta la sua ipocrisia a piene mani e in un modo misto fra il ridicolo e il grottesco quando, dopo aver incensato le etnie africane e arabe come paladine del giusto, e la civiltà occidentale europea come simbolo del male, focalizzava la sua attenzione sulle spose bambine che a 8 anni in India vengono date in spose a adulti facoltosi, per poi continuare con le mutilazioni genitali femminili africane, e continuando con la situazione di orrenda ghettizzazione nella quale vivono moltissime donne musulmane, tutte cose che la becera civiltà europea non ha. Di questo passo, e temo sarà un passo breve, qualsiasi crimine sarà derubricato a una visione razzistica della società e assolto per diritto etnico. Non ci si focalizzerà più sul cosa ha fatto, ma sul chi lo ha fatto. Parafrasando un notissimo detto: quando il dito indicherà la Luna, non guarderemo il nostro satellite, ma il colore del dito che lo indica e se non sarà un colore politicamente corretto, la Luna non esisterà più.

Riccardo Gritti

L'on. Di Maio dichiara: Dalla UE vogliamo rispetto. L'unica cosa che l'Europa non può più darci.

Maurizio Manaigo

L'incontro tra Mattarella e il presidente sloveno Pahor presso la foiba di Basovizza può davvero rappresentare un simbolico passo avanti nella riappacificazione tra i due popoli. Paradossalmente, la tragedia delle foibe non è ancora diventata un patrimonio nazionale: i caduti sono tutti colpevoli di nazionalità italiana, ma la ferita sanguina ancora. La convivenza tra i residenti friulani e gli abitanti della vicina Slovenia è ancora difficile: i cartelli bilingue delle località di confine sono oggetto di tensioni tra le due comunità, mentre molte foibe della zona sono (volutamente) trascurate e in stato di abbandono. Del resto, la stessa città di Trieste, dopo anni di divisioni, è stata riunificata ed è ritornata a far parte della repubblica italiana solo con il trattato di Osimo del 1975. La strada per la riconciliazione è ancora lunga e tormentata.

Mattia Bianco

Oggi domenica mio marito dopo un impegno istituzionale a Tonezza, mi ha portato in un ristorante nei pressi montani. Lungo il tragitto in auto abbiamo potuto notare affollamenti di gitanti, chi nei prati a pic nic, chi in camper, chi nei ristoranti. Ci ha fatto piacere notare la ripresa, almeno così ci è parsa. Cercando di evitare gli affollamenti o le file, siamo capitati nei pressi di un piccolo luogo nei pressi di Folgaria: pochi astanti sul posto, pochissimi esercizi di ristorazione aperti. Ne abbiamo notato uno di aspetto moderno e in stile, e sopratutto non affollato. Ci siamo fermati qui per il pranzo. Dato che siamo in prossimità del nostro anniversario di matrimonio, il consorte ha pensato bene di farmene un omaggio. Abbiamo pranzato bene: primi, secondi, vino, dolce per me, caffè e grappino al marito. Certo vista la struttura ci aspettavamo il relativo conto. Pagato e usciti dal locale e risaliti in auto, ho letto lo scontrino: tredici euro per mezzo litro di vino sfuso, ovvero quasi il venti per cento del costo del pranzo. Allora ho realizzato quando il gestore alla richiesta di vino sfuso ha proposto vino tipico. Certo abbiamo pensato ad un vino locale: avessimo saputo il significato economico di quel tipico, avremmo rinunciato a tale tipicità. Colpa nostra che non abbiamo verificato prima. Deduzione conseguente: mai più dove non sia esposto un listino prezzi sui tavoli. Se qualche ristoratore leggerà questa mia amarezza per la nostra ingenuità, pensi che il suo probabile cliente deve essere preventivamente edotto di quanto potrà spenderà.

Paola Vettore

I cosiddetti paesi frugali devono esserlo per forza perché non sono dei grandi produttori di ricchezze materiali. A parte un po' di tulipani e qualche formaggio. Anni fa c'erano le miniere di carbone, ricordate Marcinelle? Veramente delle risorse c'erano, ma nel Congo Belga, cioè in Africa. Territori conquistati alla civiltà, le così dette colonie. Ora però ci sono disponibilità di altro tipo derivanti dalla gestione di patrimoni di altre e diverse provenienze. (Forse evasioni fiscali?). C'è anche il dumping fiscale, i giganti del web lo sanno bene e anche gli stati dell'EU, perché non parlate anche di questo? Mi domando se sia il caso, da parte di certi paesi europei, di fare i duri e puri nei confronti di altri appartenenti all'UE. Mi sembrerebbe molto utile andare a rivedere la storia e analizzare quanto è accaduto negli ultimi cento anni in Europa e non solo cari amici così detti Frugali. Chi è senza peccato...

Giancarlo Locatelli

