Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MascherineLe regolee il rispettoMascherine, si all'interno ma non all'aperto. Importante rispettare le distanze tra le persone. Il green pass probabilmente dovrà essere esibito. Il tutto per ben tutelare i cittadini. Siamo salvi allora? Ma nemmeno per idea. Le leggi e le raccomandazioni ci sono ma dagli assembramenti quotidiani delle varie movide si capisce che molti non le rispettano. Tanto nessuno controlla e le fa rispettare. Siamo...