Nella lettera del signor Nicola Cardi, lei conclude: Purtroppo non credo che la pubblicazione della sua lettera provocherà in qualcuno un sussulto di colpevolezza. Ne sono convinto anch'io, avendo subito un episodio del tutto dissimile, ma sempre di soldi si tratta, cioè l'importo di 70,00 Euro, versati per l'uso di un piccolo terreno da usare come orto. Causa Coronavirus quest'orto è stato chiuso, così ho dato le dimissioni non essendoci probabilità di riapertura. Invece quando poi è stato riaperto senza darmene comunicazione, mi sono trovata a lavorare sul mio lotto, un'ortolana che già aveva un suo lotto e perfino una Raccomandata A/R: e i responsabili del Settore del Verde non mi hanno degnato di una risposta. È chiaro quindi quello che anch'io ho provato come Nicola Carli che è racchiuso nell'incipit della sua lettera scrivo per manifestare tutta la mia rabbia che ho provato (ma che ancora mi rode) di fronte ad una modesta, ma per me molto pesante vessazione, alla quale sono stato sottoposto da parte della zelante Amministrazione Cittadina di Padova. Sono anch'io un malfattore?

Elio Bidoggia

Da settimane oramai non si fa che sentire e leggere problemi e lamentele inerenti il cenone e il pranzo di Natale. Fermo restando il grande disagio per turismo e ristorazione, due settori gravemente provati dalla pandemia in corso (insieme ad Arte e Spettacolo), vorrei portare l'attenzione su come abbiamo vissuto noi ultra sessantenni ma soprattutto i nostri genitori e nonni del secolo scorso. Nonni che hanno vissuto in prima persona la Grande Guerra e i nostri genitori che hanno visto e combattuto durante la seconda Guerra Mondiale. Credo che la più grande preoccupazione non fosse il cenone bensì poter rivedere un giorno i loro cari, senza contare gli enormi sacrifici delle donne a casa costrette a badare al resto della famiglia, lavoro nei campi, in fabbrica, ecc. Certamente avremo piacere di passare il Natale in compagnia, ma se questo sacrificio serve alla salute di noi tutti, proviamo ad accettarlo senza drammatizzare, pensiamo a come si viveva pochi decenni fa e ricordiamoci dei nostri cari tutto l'anno non solo a Natale.

Annamaria De Grandis

Castelminio (Tv)

Credo di non essere l'unica italiana a sentirsi presa in giro dalla nuova iniziativa Cash Back. Ho perso ore della mia vita a scaricare app, inserire codici, confermare codici, confermare identità, inserire numeri di carta di credito per poi vedermi continuamente rimbalzata dalla app IO. Inciso: per verificare la congruità tra la carta di credito inserita e le proprie credenziali l'app I0 ti avvisa che verranno stornati alcuni centesimi dal tuo conto: un furto di Stato e tra l'altro non sono nemmeno specificati i centesimi che vengono addebitati. Unisco la mia voce di protesta a quella di tanti italiani, spero che voi possiate farla risuonare e cercare di farci sentire dei cittadini e non dei sudditi. La ringrazio per la vostra attenzione, chi vi scrive è una donna single, da mesi in parziale cassa integrazione e alla quale sarebbe servito ricevere il tanto decantato rimborso del 10% con il cash back.

Elena Sandre

Caro direttore, e sue risposte sono sempre molto pertinenti. È mai possibile che non si capisca che, per limitare gli spostamenti, bisogna dare una distanza max radiale dalla propria abitazione (es. 10 km) e non c'entra il limite del Comune?

Enrico Dalle Ceste

Nei giorni scorsi ho avuto modo di leggere alcuni scambi di battute tra lei ed un lettore in merito allo sciopero dei dipendenti pubblici, definiti da lei in maniera politicamente corretta categoria maggiormente tutelata rispetto ai dipendenti del settore privato. Oltre ai dipendenti della P.A. mi piacerebbe inserire in questa categoria anche alcuni dipendenti delle Forze Armate, visto che ormai è diventata una professione per libera scelta ed equamente retribuita. Se una parte di essi si trova in missione in zone più o meno ad alto rischio, dall'altra parte posso affermare che una buona fetta di essi si trova a casa in regime di smart working praticamente dall'inizio della pandemia e mi riesce molto difficile pensare come possa un soldato lavorare in smart working; personalmente questo lo trovo assai indigesto per chi negli ultimi mesi ha dovuto subire la cassa integrazione o addirittura perdere il posto di lavoro. Durante la pandemia abbiamo visto molte categorie di lavoratori andare ben oltre il proprio dovere vedi personale medico e Forze dell'Ordine (con organici ridotti praticamente all'osso) e chi lo fa a gratis come la Protezione Civile, quindi perchè non impiegare più largamente l'Esercito in alcuni servizi di controllo durante questo stato di emergenza invece di lasciarli riposare a casa?

Riccardo Battiston

Portogruaro (Ve)

Non riesco ad abituarmi. Troppo spesso ormai i teatrini tra chi gestisce questo povero paese. Renzi che continua a dire a Conte Se non fai questo ti mandiamo a casa togliendoti la fiducia. Poi in parlamento lo salva. I Grillini che giurano sulla testa della loro mamma che non voteranno mai il Mes e poi di fatto lo votano. Berlusconi che tentenna tutti i mercoledì. Va bene, prendiamo atto dei miracoli che fa Santa Poltrona. Ma basta questi offensivi teatrini. Fate quello che volete ma smettetela di prenderci in giro.

Luigi Barbieri

Ancora Venezia e il Mose! Ci sono voluti 30 anni, un'enormità temporale e finanziaria, per avere il Mose finito e funzionante. Di recente in due occasioni è stato aperto dando prova di efficienza a beneficio finalmente della città di Venezia. Ieri era prevista acqua alta per 130cm., limite oltre il quale è prevista la sua attivazione, ma il vento, che da giorni soffiava in laguna, ha contribuito ad alzare il livello di altri 8cm. sufficienti al allagare piazza S.Marco, e non solo, a Mose inattivo. Il vento è la causa, ma non ha responsabilità. Che dire? Ancora una volta di troppo nel nostro Paese affiorano storture di sistema che, pur a distanza di diversi decenni, vedono purtroppo azzeccato, se non profetico, il celebre aforisma del grande Ennio Flaiano: la situazione è grave, ma non è seria.

Luciano Tumiotto

Ponte di Piave (tv)

