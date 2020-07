Magistrati

Un movimento

per la buona giustizia

I magistrati Benedetto Roberti, Sergio Dini e Marco Brusegan danno vita ad un movimento per la buona giustizia, la cui immagine è risultata alquanto compromessa per le iniziative di Palamara e d'altri anche in tempi meno recenti. Sono un magistrato in pensione ed in questo periodo anche lontano per motivi contingenti. Ritengo con i miei limiti di aderirvi. Ognuno di noi ha sufficiente esperienza e conoscenza dell'ambiente e dei suoi aspetti anche deteriori. La vita professionale è stata sufficientemente ampia per poterne trarre degli insegnamenti. Io, per esempio, ho partecipato a tre scrutini per posti direttivi e semidirettivi. In questi incarichi ho prestato servizio per 22 anni circa. Sono stato due volte eletto al Consiglio superiore. Di conseguenza potrei esprimere articolate opinioni. Ad esempio dato che il sistema elettorale del Consiglio della Magistratura deve essere modificato, non mi sembra buona idea seguire le indicazioni di Nordio e degli altri colleghi della Lettera 150, ostendovi il disposto della Costituzione che prevede un sistema elettivo. Inoltre occorre circoscrivere le competenze del Consiglio superiore ai soli compiti previsti nella Costituzione, ridimensionare l'importanza degli incarichi direttivi eccetera.

Giuseppe Rosin

Sicurezza

La borsa rubata

nell'auto in sosta

Sono una cittadina giapponese che da molti anni vive nel vostro bellissimo paese. Ovviamente sono portatrice di una cultura profondamente diversa e lontana, in cui impera l'ordine, l'organizzazione e il rispetto puntiglioso delle regole.

Il 24 giugno ho incautamente lasciato la mia borsa nell'automezzo di amici parcheggiato nei pressi del parco Sile di Treviso.Dove c'è la chiesa di Sant'Angelo .

Al ritorno abbiamo trovato il finestrino francassato e constatato il furto della borsa.

Io mi chiedo:

1) Come mai l'area , molto frequentata è sprovvista di telecamere di sorveglianza?

2) Perché in Italia la presenza delle forza dell' ordine nel territorio è piuttosto scarsa?

In Giappone nel territorio c'è una presenza capillare di uffici di polizia - i kooban - che aiutano i cittadini in difficoltà.

3) Come mai in un'area pubblica può stazionare una roulotte ?

Sia chiaro che non incolpo nessuno senza prove.

Credo che il vostro - anche il mio ormai - paese sia bellissimo ma sono convinta che qualche servizio e qualche aiuto in più ai cittadini potrebbero migliorare la nostra vita.

Matsushima Rie ( Cecilia )

Coronavirus

Il coraggio

di Usa e Brasile

Ho letto che in questi giorni sono state messe agli arresti domiciliari in Veneto (il cosiddetto isolamento fiduciario) molte decine di persone: spero che non siano asintomatiche. È un crimine contro l'umanità! Il tampone deve essere non solo qualitativo cioè dire se c'è presenza o meno di virus ma anche quantitativo cioè dire quanto virus c'è: questo perché al di sotto di un certo valore, non si è contagiosi.

La quarantena folle e ostinata che ci hanno imposto, ha distrutto l'Italia economicamente; cosa vogliono ancora costoro, i nostri governanti, i governatori di Regione e i dittatori generali delle Ulss? Vogliono portare l'Italia al fallimento? Non bastano i danni che hanno già fatto e a confronto dei quali quelli del virus sono nulli? Invidio Paesi come gli Stati Uniti, la Svezia e il Brasile i quali hanno governanti coraggiosi che, gettata un'intelligente occhiata di insieme, hanno capito che in un Paese fa più morti la rovina economica che un virus influenzale.

Angelo Mercuri

Venezia

Tribunali

La sentenza sprint

di Capo Verde

A proposito della sentenza sull'omicidio di Capo Verde non entro nel merito della condanna, però tanto di cappello ai tempi impiegati per emettere il verdetto... da novembre 2019 a luglio 2020! Noi italiani ce li sogniamo.

Simonetta Fileccia

Venezia

Insegnamenti

Vulnerabili di fronte

agli imprevisti

In Italia l'imponderabile mi pare agevolato anche da una tradizione fine a se stessa che, ricettiva alla tecnologia, è del tutto impermeabile a cambiamenti di una mentalità dalle radici profonde. Così, a scuola, per fare un esempio, fin dai primi anni, oltre ai soliti insegnamenti del leggere, scrivere e delle operazioni di aritmetica, si potrebbe accennare anche alla realtà dell'imponderabile, nel senso che oggi ci siamo e magari domani no. Ma certe eventualità sono tabù, che vengono rimosse sia a priori che a posteriori anche quando l'imprevisto rifila batoste non indifferenti che dovrebbero insegnare qualcosa. In altre parole, l'insegnamento in Italia è rigido, tiene conto solo di modalità di apprendimento scontate, da copione previsto. Quindi molto vulnerabile all'imprevisto verso il quale siamo puntualmente del tutto impreparati nel cosiddetto male comune mezzo gaudio. Vero o falso?

Eugenio Morelli

San Pietro in Feletto

