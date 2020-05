Lugodegenze

Zaia ripensi

alle chiusure

Presidente Zaia, la ringraziamo per l'efficiente e attenta gestione di questa emergenza. Scrivo per pregarla di ripensare alla chiusura delle lungodegenze, strutture importanti per la gestione di quei pazienti non stabilizzati e con molte patologie le cui famiglie non sempre riescono ad assistere se dimessi nonostante vengano forniti loro aiuti. Allora si ricorre continuamente al Pront Soccorso. Perché non tutti possono affrontare la spese dell'Ospedale di Comunità.

Annalisa Milan

Salvini

Una tracotanza

da processare

Desidero fare alcune considerazioni, dopo aver letto la lettera del signor Giuseppe De Battisti, riguardante Salvini e i magistrati, pur nella libertà di opinione di ciascuno. Questo lettore sembra fare una dialettica bene - male, rispettivamente riguardo all'ex ministro dell'Interno e ai giudici. Salvini avrebbe fatto il suo dovere, respingendo le navi dei rifugiati? Le emergenze, di certo, non si affrontano così. Coerentemente con la tracotanza dimostrata, assieme a un assoluto disprezzo della dignità di ciascuno, a un'evidente ignoranza di fondo e noncuranza di cosa sia legittimo e costituzionale, Salvini non ha mai fatto niente, piuttosto, in quanto a predisporre una politica idonea a prevenire nuovi arrivi e nuove emergenze. Ciò sia in politica interna sia nel cercare un'intesa vera con altri partners europei. Mi domando anch'io con quale spirito lui affronterà un processo, ma ancor di più con quale dignità e se ci sarà un processo. A me sembra che la presenza del leader leghista, in quel dicastero, sia stata caratterizzata da un continuo abuso d'ufficio e niente più. Questa è l'Italia di oggi. Mi unisco al commento: un'Italia che non si pone degli interrogativi su cosa sia legittimo, vero o fondato e come funzionino le istituzioni. E' la nazione da cui emigrano soprattutto i giovani che desiderano organizzare la propria vita in modo degno, ma anche coloro che, come me, quando saranno pensionati, potrebbero desiderare di riorganizzarsela.

Antonio Sinigaglia

Trasporti

Buchi negli orari

dell'ACTV

In relazione alle ultime modifiche degli orari ACTV veneziana vorrei veder pubblicata la seguente segnalazione, può darsi che qualche responsabile della azienda trasporti ne prenda atto. Domenica 24 maggio mi trovavo presso il terminal di Mestre Centro verso le ore 13:30. Avendo necessità di recarmi a Martellago provai a scrutare i display in loco che non davano note di prossime partenze della linea 6E Mestre/Scorzè. Restai sorpreso consultando gli orari in rete che danno un buco di servizio di ben sette ore dalle 13:21 alle 20:21. Incredulo, pensando a errori dell'orario in rete, chiamai il call center che ahimè mi confermò la situazione. Esaminando ancora l'orario notavo un altro buco di tre ore, tra le 8:58 e le 12:21. Già questo, a mio avviso, è inammissibile: ma sette ore! È semplicemente demenziale, pensando che non ci sono pochi utenti dei mezzi pubblici che abitano lungo via Castellana, da Mestre a Zelarino, Trevignano, Martellago... magari paganti un abbonamento come il sottoscritto e non tutti disponendo di mezzo privato. Non ci sono virus che tengano: come la sanità e l'istruzione i trasporti sono un servizio essenziale per il cittadino e le aziende di trasporto, anche per chi non è abbonato, devono farsi carico delle loro responsabilità, che in questo caso, e forse in altri, i dirigenti delle aziende non hanno messo in conto.

Alessandro Poniz

Tasse e servizi

Seconde case

discriminate

Ho lavorato, ho risparmiato, ho investito sul mattone (appartamento da 52mq), ho seguito le vie legali per ottenere concessione edilizia e abitabilità, ho portato lavoro, non solo con la costruzione ma anche con manutenzioni e miglioramenti. Ciò nonostante nel corso degli anni sono variate le condizioni passate da promozionali a una sorta di servitù medioevale con imposte e tariffe deliberate senza alcuna possibilità di partecipare alla loro determinazione, con la scusa della non residenza. Fra l'altro la maggior parte delle case di vacanza non contestano le tasse ma la scarsità dei servizi la cui entità in euro viene determinata dal Consiglio comunale. In sintesi ci riempiamo la bocca parlando di Italia unita ma, nei fatti, non si fa niente davanti alla non residenza, nonostante il pagamento di imposte e tariffe superiori ai residenti. Siamo vittime di una discriminazione legale ai lidi Comacchiesi. Il cittadino, sia residente sia non residente, in regola con il pagamento di imposte e tariffe, deve poter partecipare all'amministrazione di quel territorio dove vive per alcuni mesi ma paga imposte e tariffe per l'anno intero.

Giancarlo Sartori

La pala

Jacopo andava

lasciato a Bassano

Leggo sul Gazzettino l'articolo che tratta, con una certa enfasi, la notizia della restituzione della pala di Sant'Anna di Jacopo Bassano alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Francamente credo che, al di là della reazione dei cittadini bassanesi, che non viene citata anche se all'onor delle cronache, questa operazione meriti una qualche riflessione. La tela depredata agli Asolani durante il saccheggio napoleonico, come ricorda il Sindaco di Asolo, giunse a Venezia dove non ebbe particolari onori, tanto che per toglierla da qualche magazzino o ove altro fosse, venne concessa, pare senza difficoltà, in deposito al Comune di Sossano. Lì venne riscoperta dall'ottimo storico dell'arte Michelangelo Muraro, e un altro grandissimo storico, Licisco Magagnato, in accordo con l' allora Sovrintendente Giannantonio Moschini la collocò non a caso nel Museo di Bassano del Grappa. Dico non a caso perché lì andava a completare la lettura del percorso pittorico del grande artista, contestualizzata nell'ambiente socioculturale che la aveva vista nascere, come ricordava in una recentissima intervista il prof. Mario Guderzo, già direttore di quell'istituto. Sono certo che, esposta a Venezia pur vicino ad altre opere del pittore e della sua famiglia, non acquisirà quell'importanza per la conoscenza di Jacopo che aveva nel museo di Bassano e mi pare di singolare gravità la decontestualizzazione di un'opera d'arte come questa. Ignoro quali siano i motivi di tale scelta che direi poco ponderata e che credo incontrerà la disapprovazione di molti validi studiosi storici dell'arte; sembrerebbe suggerita da chi storico dell'arte pare proprio non esserlo. Brevemente, è come avere in mano uno straordinario libro di cento pagine, strapparne una delle più significative per inserirla in altro pure straordinario libro che, però, di pagine ne ha seimila. Non ci guadagna nessuno, ne perde infinitamente tanto la pagina.

Maurizio Sammartini

© RIPRODUZIONE RISERVATA