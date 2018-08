CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Low costEcco perchènon viaggio RyanairNon ho mai volato Ryanair e non ci volerò. Non sono un ragazzo giovane che alimenta i suoi giusti sogni di libertà con voli low cost; certo posso pagarmi voli normali che costano. Parli facile tu qualcuno può dire. Ma il low cost di Ryanair, questo vale soprattutto per i giovani di ora, vuol dire solo low life, futura soprattutto. Ryanair per garantire voli a non più di 27 euro costo uomo schiavizza e paga pochissimo tutto il proprio personale. E lo calpesta: se questi piloti scioperano ne assumeranno...