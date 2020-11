Lockdown

Medici e infermieri

siano esonerati

Desidero rivolgere un appello alle Autorità competenti (Governo, ma anche Regione Veneto) affinché abbiano un occhio di riguardo nei confronti del personale medico ed infermieristico o comunque impiegato in prima linea durante questa seconda ondata di diffusione del virus. Credo infatti che alle persone indicate dovrebbe essere concesso una sorta di lasciapassare, un esonero dall'obbligo di dover rimanere in casa durante le fasi di lockdown nelle ore in cui non lavorano: infatti per chi è costretto a stare tante ore con mascherina, guanti, tuta e quant'altro, facendo docce di sudore e lavorando in condizioni difficili se non estreme ed a diretto contatto con i malati, mi sembrerebbe il minimo concedere loro la possibilità di fare una passeggiata all'aria aperta senza nessuno intorno (e, possibilmente, anche senza mascherina), cosi da potersi ricaricare e da poter adeguatamente ripristinare, tra un turno e l'altro, le energie psicofisiche.

Nicola Pizzato

Indisciplina

Serve un intervento

di Mattarella

Ho l'impressione che le autorità di governo, nei suoi diversi livelli nazionale, regionale e locale, siano stizzite perché in questa seconda ondata pandemica gli italiani non sono più disciplinati e ubbidienti come durante la prima ondata. La situazione assomiglia al padre di famiglia che alza la voce e minaccia punizioni senza venir ascoltato perché ha perso autorevolezza. Credo che soltanto un intervento televisivo del Presidente della Repubblica potrebbe rimettere la situazione in carreggiata. Lui conserva intatta la sua autorevolezza. Naturalmente capisco che una tale misura sancirebbe ufficiosamente la fine del attuale governo, che resterebbe in carica solo per amministrare l'emergenza.

Hugo Marquez

Stati Uniti

L'ambiguità

del sistema

Gli sviluppi che stanno prendendo le elezioni statunitensi portano un seria ambiguità su chi sarà effettivamente il vincitore, mentre non c'è alcun dubbio su chi sia il perdente, cioè la democrazia in uno degli stati più potenti del globo. Ora se Trump avesse ragione, cioè che il sistema elettorali sia così facilmente manipolabile, ciò metterebbe in discussione la liceità di tutte le precedenti elezioni la sua compresa, mentre se avesse torto cioè che un presidente possa impunemente sconfessare le regole fondamentali del suo stesso paese produrrebbe un vulnus grave alla democrazia stessa. Mi chiedo se in questo frangente dovesse scatenarsi una crisi gravissima, militare o calamitosa, chi deterrebbe effettivamente il potere, e ricordiamo che questo potere comprende anche la capacità di disporre degli armamenti atomici. Penso che quel Paese e tutti gli stati agli USA afferenti dovrebbero promuovere una seria discussione in merito.

Terenzio Stefani

Lingua

La correttezza

nel dettaglio

Con tante rubriche culturali e letterarie che ci sono alle televisioni, alle radio e nei giornali, possibile che debba essere un cittadino qualsiasi quale mi riconosco, a gridare allo scandalo nell'uso di certe affermazioni ormai in uso comune anche da parte di tanti intellettuali? Come si può, infatti, accettare una risposta ad un saluto di questo tipo: Buongiorno a lei. Non sarebbe meglio rispondere: Buon giorno anche a lei?. Con la prima formula non si dà l'impressione di rimandare il saluto al mittente, quasi non fosse gradito? Con la seconda mi pare ben gradito. Secondo, perché continuare a definire Moderatore chiunque presieda una riunione di qualsiasi tipo? Ma cosa mai avrà da moderare quel povero cristo che è incaricato di coordinare un dibattito culturale, una riunione per presentare un libro o altre amichevoli conferenze? Non sarebbe meglio quindi usare il termine Coordinatore?

Carlo Petrin

Le lettere

Il polso

della situazione

Non posso che complimentarmi per le pagine 22/23 del Gazzettino di oggi 10 novembre. Credo che le lettere tutte meriterebbero la prima pagina. Trasmettono il polso della situazione. Ho già espresso il mio pensiero sulla situazione attuale e non occorre che la riconfermi. Debbono tutti andare a casa. La nostra regione, ma sono sicuro di dire la nostra nazione ne ha le scatole piene di gente improvvisata e protetta da politici compiacenti. Basta, basta: non è uno sfogo è la richiesta di poter continuare a vivere per i miei figli i miei nipoti e i miei amici e poter essere di aiuto se possibile nei momenti difficili che tutti noi possiamo affrontare.

Alcide Tonetto

Screening

Uno spreco

inutile

Mi chiedo fino a quando continueranno a prenderci in giro. Per sfuggire alla promozione a zona arancione stiamo assistendo ad un grande lavoro di manipolazione dei dati perché pare che uno dei parametri fondamentali sia il tasso di positività. Cos'è sta roba? Sarebbe il rapporto tra il totale dei tamponi effettuati e quelli risultati positivi, oggi dato al 17,1% su scala nazionale. Anche un bambino capisce che basta aumentare il primo dato per far abbassare l'ormai mitico tasso, tant'è che Zaia sollecita l'inserimento di 10.000 test veloci al giorno nei conteggi del Veneto. Ieri per esempio i test fatti nel Veneto sono stati 14.026 con un tasso di positività del 15,85%. Aiuto, ci mandano in zona arancione! Ed ecco che Zaia dice aggiungeteci 10.000 test veloci e come per incanto il tasso scenderebbe al 9,25%. La realtà è totalmente diversa, perché il tasso dovrebbe essere calcolato solo rispetto ai tamponi cosiddetti diagnostici, ed il dato, inclusi gli asintomatici, è al 28,5% a livello nazionale ed al 42,46% se riferito al Veneto (73,76% l'8 novembre). Veneto da chiudere? No, Veneto da imitare perché significa che sta facendo il tampone solo a chi ha una vera probabilità di essersi contagiato e l'obiettivo dovrebbe essere diagnosticare il Covid al 100% dei testati, limitando il test a chi ha dei sintomi, cosa che farebbe crollare il numero dei tamponi ad un paio di migliaia al giorno in tutto il Paese, tanti quanti sono le persone che ricorrono alle cure ospedaliere con relativi ricoveri, ieri 1.652. Lo screening di massa che si sta facendo è solo un inutile spreco di risorse, che non serve nemmeno a tracciare i contatti dei positivi, visto che ormai le stime parlano di circa il 20% della popolazione contagiata, è come tentare di svuotare il mare con un secchiello, impresa impossibile anche se venissero distribuiti 60 milioni di secchielli.

Claudio Gera

