Lo strappo di Renzi /1L'irresponsabilitàverso il PaeseOrmai, il ragazzetto che si crede un Padreterno, alias Matteo Renzi, lascia il partito democratico non già perché gli stia stretto, ma semplicemente per una sorta di revanscismo politico allo scopo di nascondere i disastri che ha determinato la sua persona: e ciò per poter dire, come i bambini, avete visto che avevo ragione io e sono ancora qui Il guaio è che, oltre a far male a se stesso con questa mossa, peraltro prevista da molti col sostegno occulto di Berlusconi, Renzi finirà per...