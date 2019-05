CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SPETTACOLOStasera, da Barco Teatro in via Orto Botanico, è in cartellone lo spettacolo Far Est dei Papu, alias Andrea Appi e Ramiro Besa (testi di Andrea Appi, Ramiro Besa, Sergio Pettarini, Antonio Galuzzi).Far Est è uno spettacolo a sketches, che condensa il recente repertorio della più che ventennale carriera di Andrea Appi e Ramiro Besa, attori popolari che ricordiamo nelle loro apparizioni in trasmissioni televisive quali Zelig, Colorado Cafè, Quelli del calcio, Convenscion.In una scenografia minimalista, capace di suggerire rapidi...