Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Liste d'attesaLa cataratta? Fra 15 mesiMa a pagamento... solo 2Dopo una visita oculistica all'Ulss 2 mi è stato prescritto un intervento di cataratta. Svolgo tutto l'iter burocratico per la prenotazione e mi viene comunicato che l'intervento è previsto per il 23 novembre 2022 (cioè fra circa 15 mesi!). Giustamente si raccomanda la puntualità, uno potrebbe dimenticarsi. Per cercare una via alternativa contatto una struttura ospedaliera...