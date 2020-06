Lingue

L'italiano soffocato

dagli anglicismi

Mi duole ancora che la lingua italiana sia soffocata da anglicismi vari. Per fare tendenza linguisticamente, forse occorre usare termini esterofili per essere in? Parla come mangi ! dice un proverbio. Comunque, a mio parere, il linguaggio anglofonodovrebbe essere usato esclusivamente solo in contesto informatico, finanziario, nonché nella ricettività turistica, bandendo per legge termini idiomatici non italiani.

Giancarlo Lorenzon

Spresiano (Treviso)

La politica

Andare al voto?

Meglio di no

Vorrei esprimere la mia solidarietà al Sig. Piacentini e far notare al Sig. Giuseppe Ave che gli ha replicato alcune gravi inesattezze da lui scritte. Molti anni fa ho votato Lega al tempo del Bossi rampante, prima che diventasse fedele alleato di Berlusconi, qualche anno fa ho votato Cinque Stelle quando erano agli esordi e tutti mi hanno deluso, motivo per il quale da alcuni anni non vado più a votare. In merito ai Governi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni senza essere votati dagli italiani, sono legalmente legittimati dalla Costituzione italiana che prevede la nomina del premier e dei ministri indicati dallo stesso, da parte del Presidente della Repubblica. Tengo inoltre a precisare che è falso e tendenzioso affermare che sono tutti di sinistra, il primo dei non eletti dal Popolo è stato il Governo Monti, incarico dato dal Presidente della Repubblica dopo la caduta del Governo Berlusconi: Forza Italia-Lega, con Salvini e la Meloni, ultimo eletto con il consenso del popolo il quale in 4 anni ha collezionato una sequenza di record negativi come nessun altro Governo ha fatto: spread, debito pubblico disoccupazione e quant'altro, unica controtendenza triplicato gli utili delle aziende di Berlusconi, hanno tolto il reato del falso in bilancio, fatto vari condoni, sempre in aiuto agli evasori-truffatori.

Per inciso il governo Monti non era di sinistra, ma tecnico, votato pure dai partiti di destra, come pure il governo Conte 1 del 2018 formato dai Cinque Stelle e Lega, anche tra queste due forze politiche c'è sempre stato un duro scontro ideologico.

Nonostante la mia sensazione che il Governo attualmente in carica non sia all'altezza della situazione, credo che ci sia bisogno di una forte unità di intenti tra governo ed opposizione, come è accaduto in tutta Europa, persino in Francia. Credo che per gli italiani non sia vantaggioso, con questi scenari politici andare a votare ma affidarsi all'esperienza e buon senso del Presidente della Repubblica.

Giuseppe Follegot

Referendum

Altro che il taglio

dei parlamentari

Alle prossime elezioni amministrative, probabilmente sarà aggiunta anche la scheda per il referendum sulla diminuzione dei parlamentari. Questa diminuzione, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe portare ad un risparmio nelle spese generali del paese, annullata di fatto dall'assunzione di centinaia di tecnici, che di certo non lavoreranno gratis, sui quali poi poter scaricare ogni malcontento dei cittadini sulle eventuali scelte politiche e i tagli di cui invece la politica evita di assumersi la paternità: è più pratico invece trovare i vari Monti e Fornero sul quale poi scaricare tutte le responsabilità e colpe. Dal momento che non mi va di essere coinvolto da qualche Cetto La Qualunque che rincorre i consensi con promesse miliardarie, evitando accuratamente ogni scelta impopolare, vorrei se è possibile non ritirare ai seggi la scheda di questo referendum, giusto per non sentirmi coinvolto in questa iniziativa, dalla quale non vedo molti benefici.

Potrei anche sbagliarmi, ma credo che invece servirebbe una revisione globale della nostra costituzione, che fu scritta dai padri fondatori dopo l'uscita da una dittatura e con la novella democrazia conquistata con fatica e sangue: la costituzione di quel tempo andava protetta con delle scelte che oggi penso sia necessario poter rivedere, anche se non bisogna mai abbassare la guardia, poiché un ritorno al passato è sempre possibile.

Ugo Doci

Mestre

Gli imbrattatori

Un oltraggio

a Montanelli

Che vergogna l'oltraggio alla statua del geniale giornalista Indro Montanelli! Se un branco di pavidi ignoranti può infangare la memoria dei nostri migliori intellettuali , è giusto che le Istituzioni reagiscano con durezza. L'accusa, tanto infamante quanto storicamente infondata che ha spinto all azione criminale sarebbe quella di razzismo, perché Montanelli sposò una ragazza minorenne indigena negli anni trenta durante la guerra in Africa Orientale. In realtà la legge ammetteva questi matrimoni secondo il principio del madamato. Il razzismo arrivò solo dopo, con la legge del 1938 per la difesa della stirpe italica. Nonostante fosse cresciuto fascista, quando si rese conto della sciagura alla quale Mussolini stava portando l'Italia, il grande giornalista non esitò a diventare antifascista rischiando la fucilazione. Fu un eccezionale critico dei vizi nostrani ma amava la patria, come possiamo dedurre leggendo le sue opere e un liberale convinto, ma, purtroppo, la cecità politica dei cani sciolti è sempre in agguato.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto

La società

Tra personalismi

e suggestioni

L'Italia è ormai culturalmente e mentalmente impregnata fino al midollo di personalismi, protagonismi e personaggi vari che fanno notizia. Un'inversione radicale di tendenza, a favore di una base popolare più forte e coesa, con meno notizie e celebrità e più fatti e convivenza serena non è proclamata da nessuno perché smonterebbe molti idoli fasulli e tante illusorie suggestioni. Parole al vento? Eugenio Morelli

San Pietro di Feletto

Quota 100

Dopo 40 anni di lavoro

la pensione è un diritto

Leggo l'analisi di Luca Ricolfi dove per l'ennesima volta viene presentata come forma assistenziale quota 100: ritengo che chi à versato contributi lavorativi per 40 anni abbia il diritto, anzi il dovere, di accedere alla pensione. O in alternativa chiedo il rimborso di quanto versato nel corso degli anni.

Marco Molaro

Pordenone

