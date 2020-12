Libia

Vergognosa

passerella

Voglio esprimere tutta la mia riconoscenza di cittadino orgogliosamente italiano, per aver oggi pubblicato l'articolo di Mario Ajello dove tra l'altro si parla ampiamente del vergognoso viaggio passerella di Conte e di Di Maio. Non aggiungo altro perché la mia vergogna è tanta e tale che potrei esprimermi con termini non consoni al mio carattere di norma tranquillo. Quel viaggio ha discreditato milioni di italiani solo per dare visibilità mediatica a chi da tempo ha perso ogni dignità istituzionale.

Renzo Turato

Contante

Proibizioni

sbagliate

Vorrei replicare rispettosamente alla lettera comparsa il 16/12 sul Gazzettino a firma Mauro Cicero nella quale l'autore propone l'abolizione totale del contante per contrastare l'evasione fiscale. Ritengo che tale progetto, se fosse realizzato, sarebbe inutile, dannoso e discriminatorio. In primo luogo il pagamento cash è l'unico che si può effettuare senza supporti informatici e/o sovrastutturali quindi l'unico che può essere attuato da soggetti particolarmente fragili e/o immaturi come anziani, studenti, disoccupati o sotto occupati. L'abolizione totale della moneta cartacea, quindi, creerebbe un'insopportabile fattore di discriminazione per queste categorie In seconda istanza è risibile dire che l'evasione fiscale è collegata ai pagamenti non elettronici. Nel 2008 David Cameron, ex Primo Ministro britannico, ha portato oltre tre milioni di sterline in una banca panamense con quattro bonifici criptati: notizia che, quando fu divulgata, accelerò le sue dimissioni dopo il risultato del referendum sulla Brexit. E ancora. Nel 2018 la ING BANK, uno degli istituti di credito più importanti d'Olanda, è stata condannata per aver riciclato oltre 220 milioni di euro riconducibili alla mafia russa senza aver trattato neppure una banconota cartacea. Da ultimo vorrei ricordare che, nelle società democratiche, le proibizioni non hanno mai sortito l'effetto sperato: basti pensare che non vi è mai stato un consumo così alto di alcool se non negli Stati Uniti negli anni venti del 900 durante il Proibizionismo. Se si vuole seriamente ridurre l'evasione fiscale e contemporaneamente limitare i pagamenti non elettronici si dovrebbe guardare a quelle esperienze che hanno portato a risultati concreti documentabili. Mi riferisco in particolare ai traguardi raggiunti negli anni ottanta del secolo scorso negli USA dall'Amministrazione Repubblicana guidata da Ronald Reagan. Il Grande Comunicatore non proibì nulla a nessuno ma semplificò e ridusse drasticamente le aliquote rendendo l'evasione poco attraente ai più.

Lorenzo Martini

Covid / 1

Le difficoltà

psicologiche

Questa volta non parlo come comune cittadino ma come medico psicoterapeuta che tutti i giorni deve fronteggiare una gravissima epidemia: quella delle persone vittime delle restrizioni connesse al Covid. Volevo mettere qui pubblicamente in evidenza che la gente sta psichicamente male, malissimo; anche persone che non hanno mai avuto disturbi mentali, ora sono in crisi: insonnia, depressione, ansia, attacchi di panico, alcolismo, abuso di psicofarmaci. E molti devono cominciare terapie salvavita con psicofarmaci, terapie che spesso sono un tunnel da cui poi è difficile uscire anche quando le condizioni ambientali diventassero favorevoli. Ci sono molti suicidi di cui non si parla sui giornali ma che vengono contati sulle riviste specializzate che leggo. E adesso si parla di nuove restrizioni, proprio sotto Natale, probabilmente un ritorno dell'Italia intera in zona rossa che significa tornare alla situazione di marzo, significa essere confinati in casa nella disperazione e nell'isolamento sociale. Attenzione dunque, forse è il caso che la politica rifletta su certi dati che provengono dai centri di salute mentale e dalle cliniche psichiatriche. Evitare che il sistema sanitario nazionale vada in collasso è un giusto tentativo; tentare di far vivere un giorno in più un ultraottantenne con tre tumori è cosa nobile; ma se questi tentativi comportano la rovina e la morte di migliaia di giovani sani con famiglia a carico, allora tali tentativi diventano un crimine contro l'umanità di cui i governanti dovranno rispondere nelle sedi opportune.

Angelo Mercuri

Covid / 2

Parole

in metamorfosi

Siamo in tempi fino a ieri fantascientifici. In una vita intera raramente si vedono-vivono cambiamenti come questi. Persino le parole che in genere hanno smottamenti-stratificazioni geologiche lente, si stanno trasformando-mutando a vista d'occhio. Sembriamo trovarci dentro a un gigantesco videogame. Siamo nel mezzo di cambiamenti che in dieci mesi hanno percorso vorticosamente un paio di lustri, investendo i rapporti e le relazioni. Oggi è diventata chiara-lampante la differenza tra congiunti conviventi e congiunti non conviventi. La pandemia respiratoria interstiziale che sta continuando a tenere in ostaggio autoimmune gli ospedali, ora ci impone un Natale inedito. Impressionanti (anche) le variazioni di peso specifico delle parole, idem i vertiginosi slittamenti tra significato e significante. Ad esempio: virale, oppure tamponare, oggi evocano situazioni ben diverse dal gennaio scorso. Eppure tra i nomi-volti nuovi che bucano lo schermo e producono audience-pubblicità su video tv e social, ci sono i virologi, ma nessuno scrittore, nessuno specialista delle parole-narrazioni nel suo quarto d'ora di celebrità-visibilità, è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani, sventolando degnamente la bandiera della letteratura al tavolo della pandemia.

Fabio Morandin

Covid / 3

Chi non si vaccina

si paghi le cure

Leggo la presa di posizione della Brigliadori espressa sul Gazzettino.it che rifiuta di vaccinarsi contro il Covid. È certamente diritto suo e di tutti coloro che la pensano come lei, però... Però, nel caso che malauguratamente qualcuna di queste persone poi venisse contagiata (e già ce ne sono state diverse, a partire dal premier inglese) e avesse bisogno di cure mediche, i costi diretti ed indiretti per la loro malattia dovranno essere a carico di costoro e di chi apertamente si dichiara contrario alla vaccinazione. Si dovrà perciò operare come negli USA dove, prima di accedere alle cure, viene essere verificata sulla carta di credito la disponibilità della somma necessaria. Personalmente sarei seccato che le tasse trattenute sulla mia pensione andassero a pagare le spese mediche di chi non ha voluto proteggersi, pur avendone la possibilità.

Adriano Bordin

