CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LibiaIl silenziodella UeQuanto sta accadendo in Libia è la naturale conseguenza di uno Stato spaccato in due, con l'obiettivo di formarne forse due, con un possibile appoggio politico-militare da parte di Emmanuel Macron, l'antinazionalista occidentale, così lui ha affermato di essere e Khalifa Haftar potrebbe diventare il nuovo Gheddaffi della situazione. È evidente che la mossa politica di Macron è pure diretta a Salvini, che non lo ama affatto. In buona sostanza approfitterebbe della situazione in atto di guerra tra le due fazioni...