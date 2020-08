Lezioni

Dalla (troppa) libertà

alla tirannia

Desidero ricordare le parole di Platone proprio su un suo scritto chiamato Repubblica. Quando un popolo, divorato dalla sete della libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari, e non è più rispettato; che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui; che i giovani pretendano gli stessi diritti, le stesse considerazioni dei vecchi, e questi, per non parer troppo severi, danno ragione ai giovani.

In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo per nessuno. In mezzo a tale licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia.

Lorenzo Franceschi

Rovigo

Scuola

Evitare gli errori

in vista della riapertura

A propositi della riapertura della scuola sappiamo cosa fanno gli altri paesi europei su questo argomento?

Potrebbe essere utile anche perché chi ci ha preceduto, Germania e Francia ad esempio, ha evidenziato situazioni critiche tali da far rivedere i protocolli utilizzati; potremmo evitare di compiere gli stessi errori.

Sergio Bianchi

Venezia

Politica

Il corrispettivo

dei sacrifici

La mutazione avvenuta nella classe politica dai tempi di De Gasperi ai giorni nostri, ha creato una frattura etico-morale e progettuale, che non promette nulla di esaltante senza un radicale cambiamento. Sia a destra che a sinistra il buonsenso è stato sostituito dall'incompetenza e dalla sicumera che vanno estromesse se si vuole risorgere. Inoltre da cinquant'anni s'è perso di vista il concetto che è più salutare tirare un po' la cinghia, che chiedere prestiti per discutibili iniziative clientelari che non indovinano mai. La maggioranza degli italiani è stufa di sacrificarsi per sterili e costose iniziative che non producono opere. Non sarà semplice uscire dalla crisi economica presente premiando furbi e oziosi anziché imprenditori e lavoratori. Vedremo col recovery-fund quale sarà l'orientamento distributivo per esprimere un giudizio più puntuale.

Renzo Nalon

Viabilità

No agli avvisi

dell'autovelox

In questi giorni hanno collocato in numerose strade di Pordenone le apparecchiature per rilevare la velocità dei mezzi in transito. Sono autovelox e telelaser dei quali l'amministrazione ha diffuso l' elenco delle vie interessate. Ben vengano queste colonnine per punire automobilisti o motociclisti fanatici della velocità. Io sono sempre stato moderato durante la guida della mia auto e non capisco quei maniaci dal piede pesante. Maniaci ed ignoranti perché non sanno o fanno finta di non sapere dei molteplici incidenti stradali. Questi avvengono, per la maggior parte, a causa della velocità eccessiva. Specie le persone giovani che si sentono degli eroi in sella ad una moto o a bordo di auto potente. E pensano di emulare gli assi dei circuiti. Anche lì, nonostante le protezioni dei circuiti e degli stessi corridori, avvengono incidenti e disgrazie. Figuriamoci sulle strade normali con un'infinità di curve, rotatorie e precedenze. E aggiungerei con strisce pedonali e ciclabili. Sono venuto a conoscenza di un paio di casi anche recentemente di investimenti. Causati dai balordi ai quali torcerei il collo. A proposito delle tante colonnine rilevatrici della velocità, io ritengo sbagliato avvisare di queste apparecchiature: una volta superate, la negligenza fa riprendere la pigiatura sull'acceleratore all'indisciplinato di turno. Per me ci vorrebbero rilevatori improvvisati e nascosti per far inculcare nella gente la necessità della bassa velocità e della prudenza.

Giacomo Mella

Pordenone

Professioni

I docenti imparino

dagli altri lavoratori

Vorrei ricordare ai docenti di ogni ordine e grado che nicchiano per rientrare a scuola, che tante categorie di lavoratori durante i momenti peggiori della pandemia non hanno potuto scegliere, e hanno lavorato spesso in condizioni molto ma molto più rischiose che non insegnare in una scuola. Ricordo anche a quei docenti che hanno sempre ricevuto lo stipendio intero, che non hanno dovuto consumare con la Cig le loro sacre ferie e che sono stati a casa per mesi lavorando meno dell' ordinario. Ricordo anche che loro non rischiano più degli studenti e delle famiglie, ne più del personale ausiliario o degli autisti degli scuolabus. A coloro che rinunceranno ad andare ad insegnare per paura del virus andrebbe come minimo tolto lo stipendio, ma fosse per me, li licenzierei in tronco per viltà. C'è bisogno di persone serie e oneste, che sappiamo distinguere tra diritto e dovere, cosa rara tra diverse categorie di dipendenti statali.

Claudio Scandola

Grandi Navi

Il nuovo porto?

Tra il Lido e Venezia

Ho 86 anni e sono friulano, però ho passato tutte le estati al Lido nella casa che fu di mio nonno e che ho ereditato. Arrivando al Lido con il ferry boat vedo l'isola all'imbocco del canale del Lido con le antiche fortificazioni della Serenissima completamente abbandonata in rovina, coperta di vegetazione. Quest'isola opportunamente ampliata come fu l'isola del Tronchetto e ristrutturata può essere il luogo ideale per l'attracco delle grandi navi che non attraverseranno più il bacino di San Marco.H a la possibilitaà di essere collegata con vaporetti sia verso l'arsenale e San Marco che verso le Fondamenta nuove, direttamente alla stazione ferroviaria, a piazzale Roma o il Tronchetto; inoltre è collegabile con punta Sabbioni per chi vuole parcheggiare sulla terraferma risolverebbe con poca spesa il problema delle Grandi navi a Venezia. Inoltre sarebbe un bellissimo biglietto da visita per i croceristi.

Pietro Ronzat

Spilimbergo

Coronavirus

Non rinviare

il ritorno in classe

Trovo bizzarra la proposta di Sardegna, Campania, Puglia e Abruzzo di rinviare di una ulteriore settimana l'apertura delle scuole. Non credo che sul piano pandemico la situazione migliorerebbe per giustificare come soluzione un rinvio. Inoltre non si può pensare di organizzare solo corsi on line, non solo perché questa tipologia di attività sta mostrando i suoi limiti anche in altri settori lavorativi in termini di produttività e confronto tra colleghi e, nel campo dell'istruzione, tra docenti e tra questi e gli studenti. Le scuole tecnico professionali, infatti, prevedono anche i laboratori, che ovviamente richiedono la presenza fisica. Preoccupante, poi, il rischio di assenteismo in massa da parte degli insegnanti per timore di venire contagiati. Il governo attuale sta confermando la sua assoluta inadeguatezza: invece di sprecare risorse pubbliche per aggravare la situazione, come l'acquisto dei banchi a rotelle che possono mettere a repentaglio il distanziamento tra studenti, dovrebbe investire in nuovi locali e sanificazione ambientale. La scuola è un tassello fondamentale della società e se i suoi lavoratori hanno il diritto di vedere la propria salute tutelata, tale tutela va attuata con la collaborazione delle autorità sanitarie e non con la minaccia di assentarsi anche in assenza di malattia.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto

Serenissima

Serenissima

Non abusiamo

del vessillo marciano

L'uso molteplice, indiscriminato, per ragioni politiche, del vessillo di San Marco da parte di tutte le più diverse formazioni politiche in gioco alle prossime elezioni amministrative, credo costituisca un equivoco'. In molti luoghi della città, infatti, i banchetti elettorali dei partiti politici italiani lo esibiscono come il passe-partout per una smaniosa ricerca di consenso locale, di cui segretamente forse si dubita e che perciò occorre sbandierare ostentatamente. Poco importa evidentemente che il discorso storico e valoriale di quel vessillo non conduca affatto ad una simbologia onnivalente che può politicamente disegnare tutto' e il suo contrario: tanto le nostalgie nazionaliste quanto le aspirazioni progressiste. Credo, quindi, che sarebbe oggi giunto il tempo di esigerne un'impostazione semantica e storiografica severamente critica. Questo perché esibirlo, ostentarlo, non è solo una semplice rievocazione del passato della Serenissima Repubblica; significa, piuttosto, riesumare una lunga tradizione di civiltà scendendo con senno e acribia sul piano dei sentimenti e dei valori antichi' di quel mondo scomparso nel 1797. Nessuno sforzo propagandistico, che rimane sul piano di una generica, anacronistica, propaganda politica nazionale', potrà mai realmente comprendere tutto ciò. Occorrerebbe, così, guardare a quel vessillo proteggendolo dai colpi' delle molteplici strumentalizzazioni politiche, per serbarlo più schivo e vero nel cuore dei tantissimi veneziani e veneti cui ispira ancora sentimenti genuini, per così dire, di familiare vicinanza'. Per capire Venezia bisogna confrontarsi con ciò che le stava dietro e quindi anche con quel mondo marciano cui essa ha appartenuto e che, a lungo nel tempo, era diventato parte essenziale della stessa realtà veneta. Un mondo che non può certo oggi divenire artatamente il simbolo di una totalità politica italiana frantumata in mille rivoli. La civiltà marciana - ha scritto il filosofo Alessandro Fontana - è stata ed è l'espressione, nella politica, nel pensiero e nell'arte, di un ostacolo inaccerchiabile da parte del più spietato imperialismo europeo: quello della Ragione nata dall'89 rivoluzionario francese. La sua 'anima è ancora tra noi'', scrive ancora Fontana, ma io credo che non possa essere afferrata' oggi da politici senza cultura e a corto di ispirazione.

Massimo Tomasutti

Foibe

Il diritto e dovere

di ricordare

Egregio Direttore, ho apprezzato moltissimo la sua doverosa e precisa

risposta, che leggo sul Gazzettino, al lettore Franco Piacentini,

che invocava un rispettoso silenzio... ed un doveroso sentito ricordo

a questi 250 infoibati, per non fare strumentale cassa di risonanza in

vista delle prossime elezioni di settembre. Infatti, come Lei ben

rimarca, troppo silenzio colpevole si è tenuto sulle foibe e sugli

orrendi ed atroci crimini compiuti dai comunisti titini su inermi

cittadini italiani. Dobbiamo essere grati al deputato comunista Luciano

Violante, allora presidente della Camera ed ex magistrato, per essere

riuscito a smuovere la ritrosia ed il negazionismo del Pds (Pci), che

assolutamente non ne voleva sapere delle foibe, ed avere operato con

giustizia per la istituzione della giornata del ricordo del 10 febbraio.

Questo nuovo ritrovamento è anche molto inquietante in quanto dimostra

la chiara volontà da parte dei titini di voler attuare una precisa

epurazione etnica: uccidendo i 250 giovanissimi di una comunità, si

voleva anche uccidere il futuro di quel popolo.

Renzo Turato

Padova

