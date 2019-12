Lettera aperta

Caro Presidente

ci mandi a votare

Signor Presidente della Repubblica,

oltre a farLe gli auguri di un buon 2020, permetta a un cittadino qualunque, che segue le vicende politiche, di esporre il proprio pensiero in merito alla situazione del nostro Paese. Credo che nessuno possa seriamente esprimere critiche sulle decisioni finora prese, dopo le elezioni dello scorso anno. Sia per il Conte 1 che per il Conte 2, Lei ha interpretato la Costituzione di cui è garante; tuttavia credo, che proprio dai due Governi con diverse alleanze, sia evidente che con i 5 Stelle sia difficile governare, sia perché perseguono obiettivi che non fanno complessivamente il bene dell' Italia, sia perché una classe dirigente per problemi complessi non si può inventare.

La mia convinzione è che l' Italia non possa permettersi di attendere più di 3 anni prima di rinnovare il Parlamento, aspettando che nel frattempo i 5 Stelle maturino e capiscano quale è il bene del Paese. Quanto alla paura che Salvini, grande comunicatore, possa diventare capo del futuro Governo, Lei ha mezzi e modi per spiegare al Senatore, che con alcuni processi in itinere, non sarebbe bene mettere a repentaglio una nuova e diversa coalizione. Non ci sarà una lunga fila di uomini di Governo, ma una personalità come Giorgetti, o un esterno come Luca Zaia, credo potrebbero dare fiducia e sicurezza. Quanto alla carenza di Europeismo, Le faccio presente che non sempre gli Europeisti convinti hanno saputo fare i nostri interessi e a volte, un po' meno di condiscendenza, può portare a migliori risultati.

Voglio sperare che, alla prima occasione utile, non cercherà altre soluzioni all'interno del Parlamento attuale, ma ci manderà a votare per eleggerne uno nuovo, che trovi una maggioranza più coesa di quella attuale.

Di nuovo, tanti e sinceri auguri di buon anno.

Gino De Carli

Soranzen (Belluno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA